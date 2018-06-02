HDP'li Buldan: AKP'nin ampullerini patlatma zamanı gelmiştir

Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran seçimleriyle ilgili olarak, "AKP'ye 'dur' demenin, AKP'nin ampullerini patlatmanın zamanı gelmiştir" dedi.

​HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Iğdır'da partisinin düzenlediği mitingde konuştu. Cumhuriyet Mahallesi, Kapan Sokak'ta bulunan HDP İl Başkanlığı önündeki mitingde milletvekili adaylarını tanıtan Pervin Buldan, 24 Haziran'ın önemli bir tarih olduğunu kaydetti. Iğdır esnafının siftah yapmadan kapısını kapatıp evine gitmek zorunda kaldığını söyleyen Buldan, "Çünkü Iğdır'a herhangi bize hizmet gelmiyor. Sınır kapıları ticarete ve mazota kapatılıyor. Geçmişte 4 bin TIR sınıra gidiyorken, bugün sadece 400 TIR sınıra gidebiliyor. Sınır kapısını ticarete kapattılar. Biz 'Niçin kapattınız?' diye sorduğumuzda özellikle Ermenistan sınır kapısı için 'Bizim siyasi ilişkilerimiz var, bunun için kapatıyoruz' dediler. Oysa sizin siyasi ilişkileriniz Iğdır halkının 1 aylık geçimini engelliyor. Mazot gelmediği için tarım, hayvancılık bitti. İnsanlar yaylalara, meralara gidemiyor. Yaylaları, meraları yasakladınız, hayvancılığı bitirdiniz. Iğdır halkı bunu hak etmiyor. 24 Haziran'da AKP'nin ampullerini patlatma zamanı gelmiştir. 24 Haziran ilk defa bir başkanlık seçiminin yapılacağı bir tarihtir. Bu tercih ya karanlıktan yana olacak, ya aydınlıktan yana olacak. Ya AKP hükümetine 'tamam' diyeceğiz ya da HDP'ye 'devam' diyeceğiz. Bu ülkeyi olağanüstü halle yöneten, barışı dillendiren herkesi cezaevine koyan AKP hükümetine 'dur' demenin zamanı gelmiştir" diye konuştu.

'ANAYASA MAHKEMESİ SUÇ İŞLİYOR'

Dünyanın hiçbir yerinde bir cumhurbaşkanı adayının cezaevinde olamayacağını dile getiren Buldan, Anayasa Mahkemesi'nin suç işlemeye devam ettiğini söyledi. Buldan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anayasa Mahkemesi kendi içtihadını uygulamıyor, karar vermiyor. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her gün meydanlarda Demirtaş için 53 kişinin katili olarak bahsediyor. Selahattin Demirtaş'ın davaları özgürlük davalarıdır, düşünce davalarıdır. Cumhurbaşkanı bunları meydanlarda anlatırken hiç utanmadan sıkılmadan insanlara yalan söylüyor. İnsanları kandırıyor. Cesaretin varsa Selahattin Demirtaş'ı çıkart karşına yüzleş onunla. Bu yakıştırmanın ahlaken, vicdanen ve siyaseten büyük bir ayıptır. Ayıptır, günahtır, yazıktır. AKP ve MHP ittifakı Kürt halkının unutmayacağı bir ittifaktır. Cizre ve Şırnak yakılıp yıkılırken Bahçeli, 'Taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmayın' demişti. Kürt halkı bunları unutmaz."

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