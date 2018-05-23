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HDP'li genç aday, çifte sınava hazırlanıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2018 18:07 | Son Güncelleme

İZMİR'de en genç milletvekili adayı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) listesinden siyasete girme kararı alan 23 yaşındaki Mervan Sincar oldu.

HDP'li genç aday, çifte sınava hazırlanıyor

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de en genç milletvekili adayı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) listesinden siyasete girme kararı alan 23 yaşındaki Mervan Sincar oldu. Üniversite sınavlarına hazırlanırken, alınan erken seçim kararı ile hayatının rotasını farklı bir yöne kıran Sincar, 24 Haziran'da ilk sınavını sandıkta, ikinci sınavını ise 30 Haziran'da üniversite için okul sıralarında verecek.
HDP İzmir milletvekili listesine 1'nci bölge 6'ncı sıradan giren Mervan Sincar, 24 Haziran'da yapılacağı açıklanan üniversite sınavına hazırlanıyordu. 27'nci milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de aynı tarihe konulması üzerine, milletvekili adayı olma kararı aldı. Aslen Mardinli olan, İzmir doğumlu Mervan Sincar, aynı zamanda İzmir'deki en genç milletvekili adayı. Seçilip de Meclis'e gitmesi halinde ilk işinin, öğrencilerin sınav sistemine dair yaşadığı sorunlar üzerine çalışmalar yapmak olduğunu söyleyen Sincar, ailesinin de HDP içerisinde olduğunu belirtti. Bütün ailesinin HDP'ye gönül verdiği halde hiç birinin şimdiye kadar bu partiden aday olmadığını söyleyen Mervan Sincar, ilk kez kendisinin HDP'den aday olduğunu kaydetti. Sincar, "3 kez üniversite sınavına girdim ama olmadı. Kendimi geliştirdim, uğraştım fakat istediğim sonucu alamadım. Ailem de beni şartlar el vermediği için İzmir dışında başka bir üniversiteye göndermek istemedi. Açıkçası ben de il dışını istemiyordum. İzmir'deki üniversitelerin puanları da çok yüksekti" diye konuştu.
Sınava hazırlanırken erken seçim kararı alındığını ve aday olmaya karar verdiğini belirten Mervan Sincar, seçilirse öğrenciler hakkında proje üretecek. Öğrencilerin istemedikleri bölümlerde okumak zorunda kaldığına, istemedikleri işlerde çalıştıklarına dikkat çeken Sincar, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki oturumları takip ediyordum. Anneme 'Bir gün ben de orada olacağım' diyordum. Ama onlar bana inanmadı, dalga geçtiler. Aday olup olma konusunda önce biraz tereddüt ettim. Daha sonra ailem de benim adaylığımı destekledi" dedi.

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HDP'li genç aday, çifte sınava hazırlanıyor

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