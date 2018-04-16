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Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan flaş açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 10:17 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'Türkiye ile Rusya'yı ayırdık' sözlerine yanıt veren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 'Türkiye ne Rusya ve İran'la ne de ABD ile aynı hedefe koşan bir ülkedir' ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Suriye operasyonuyla ilgili 'Türkiye ile Rusya'yı ayırdık' diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yanıt verdi.

Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Şunu hepimizin bilmesi lazım. Türkiye olarak silahlar kullanılarak sivillerin öldürülmesi korkunçtur. Kimyasal silah kullanılarak öldürülmesi de yanlıştır, korkunçtur, kabul edilemez.

Suriye rejiminin ayakta kalmasını yanlış buluyoruz. Bazı ülkeler Esad rejimi kayıtsız şartsız desteklemektedir. Biz bu politikaya da karşıyız. Türkiye ne Rusya ve İran'la ne de ABD ile aynı hedefe koşan bir ülkedir. Biz doğru ne diyorsa onu savnuyoruz, onunla birlikte oluyoruz. Biz bölgede çatışmaların bitmesi taraftarıyız.

MACRON NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Macron, Suriye krizini çözmek için Fransa'nın tüm ülkelerle konuştuğunu ve yeniden inisiyatif alacağını belirterek, "Eğer Doğu Guta'daki kimyasal saldırı ve çatışmalardaki yoğunluk artmasaydı, ben Türkiye'ye giderek Erdoğan, Putin ve Ruhani ile bir araya gelmeyi planlıyordum. Bu buluşmayı gerçekleştirmek için yeniden girişimde bulunacağım." dedi.

Rusya'nın, Suriye'de kimyasal silah kullanılmasında Esed rejiminin "suç ortağı" olduğunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e söylediğini belirten Macron, "Biz bu operasyon ile Türkler ve Rusları ayırmayı başardık. Türkler kimyasal saldırıyı kınadılar ve ardından operasyonu desteklediklerini söylediler." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bekir Bozdağ Suriye

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
Çok doğru söylemiş. Türkiye kendi politikasını uygulayacak kadar güçlü bir ülkedir
PYD ye tırlar dolusu silah ve mühimmat veren ABD 'nin , Mirac gecesi müslüman bir ülkeye yaptığı saldırıyı memnuniyetle karşıladık, az bomba attınız , içimiz serinlemedi diyorsunuz.. milli ve yerli politikanız bu mu ?
AKP liler, ABD 'nın bu haksız , hukuksuz saldırısını memnuniyetle karşılamış.. IHH başkanı ise, daha da ileri giderek, az bomba attınız, içimiz serinlemedi demiş..
çatışmaların bitmesini istiyorsak,binlerce silah göndermeyecektik,o pis şeytan yüzlü işidlileri ülkemizde barındırmayacaktık
tutmayın küçük enişteyi
Şu FETOCU hâlâ devleti yönetiyor vatan evlatları bedel ödüyor Türklük düşmanları PAPA çocukları TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan soysuzlar kral
ABD dış işleri bakanı geldi 1 hafta sonra şeker fabrikaları satılmaya başladı Siz abd ye hizmet eden piyonsunuz.
BOP eş başkanı KANDIRILDIM deyip gecerken VATAN evlatları bedel ödüyor onun asker kaçağı çocukları gemicikler yuzduruyor fetoscu asker kaçağı damat ferit devleti yönetiyor.. referandumdan EVET çıktığında TÜRKIYE uçacak şehit gelmeyecekti idam çıkacaktı.. AKP ye oy vermiş biri olarak bende KANDIRILDIM tek çare IYI parti ...
AKEPEYE OY VERENLER BİLE İNANMIYOR ARTIK. KİMYASALCILARLA BERABER ANILIR OLDUK.
Sn Bakan doğru söylemiş. Bizim şu ara nereye koştuğumuz belli değil. Bir Mechule yolculak başlattılar bakalım Allah sonumuzu hayır etsin. 2019 seçimlerinde AKP' ye büyük bir ezimet yaşatsın inşallah... Son dönemdeki kadar Hedefsiz hiç olmamıştık. Neymiş Mazlumun yanındaymışız. Sen Önce Öz yurdundaki Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan Vatandaşların yanında ol. Onların Tüm Sosyal ihtiyaçlarını Ekonomik İhtiyaçlarını adil biçimde karşıla sonra git Suriyedeki Fukaraları düşün. Aaa Diğer taraftanda ABD Müslümanları vururken çanak tutma ... Sonuçta namlunun ucunda Müslüman Halkı var.
ruslar kaleyi verir ama senin vezirini yer .
dogru diyor turkiye suan hedefsiz gunu birlik koltugu kurtarma politikasi yapiyor..
DOĞRU SÖYLÜYOR.BUNLARIN HEDEFİ ŞAM VE HALEPİ ALIP SÜNNİ CİHATÇI,YOBAZ VE GERİCİ SÖZDE İSLAM DEVLETİ KURMAK.
Fransa doğru söyledi, bizimkilerde ince siyaset yok ki, akıllarına ne eserse gümbür gümbür söylemeyi marifet sayıyorlar. hadi bakalım, şimdi ne yapacaksınız tekrar Rus ayısının gönlünü almak için??? Putin, "sınır ötesi uçamazsınız" dedi mi ne olacak , nasıl ilerleyecek askerimiz?
ne diyorsun kız.... bunu söylerken izin aldın mı? bak sonra acayip fırça yersin... dayak da arkadan gelir bak... sana söyleyeyim... bekir...
bizi rusyadan kimse ayiramaz ruslarla turkler kardes iki millettir hatta sarışinligimiz bile ayni oldugumuzu gosterir.
İşte bunu söyleyebilmek ,kendi projesi olan bir devletin ve iradenin harcıdır. kendini bir güç olarak tanımlayabilmek için bu gereklidir. hiçbir şey bilmiyorsan dahi bunu söyleyebilmek bile başlı başına milletin bir iradesi olduğunun göstergesidir.
İl teşkilatlarına görüntülü mesaj yollayan Erdoğan, 'Lüksten, şatafattan, kibir, gurur ve çekişmeden uzak durmalıyız' dedi.....:):):):):) (bana değil size diyor... akp liler...)
BOP eş başkanı KANDIRILDIM deyip gecerken VATAN evlatları bedel ödüyor onun asker kaçağı çocukları gemicikler yuzduruyor fetoscu asker kaçağı damat ferit devleti yönetiyor.. referandumdan EVET çıktığında TÜRKIYE uçacak şehit gelmeyecekti idam çıkacaktı.. AKP ye oy vermiş biri olarak bende KANDIRILDIM tek çare IYI parti
Şu FETOCULAR hâlâ devleti yönetiyor vatan evlatları bedel ödüyor Türklük düşmanları PAPA çocukluğuna küresel güçlerin piyonluguna TÜRKLÜK düşmanlığa devam ediyorlar
yav he he
bu adamı her gördüğümde (cemaat devlete sızmış kargalar bile güler) lafı aklıma gelio ve çıldırıorum bu adam hükümet sözcüsü??+
adaleti bitirdin ülkeler arası ilişkilerinde içine ettin sen ne boş ve GEREKSİZ mahluksun
nereye koştugunuz sizde bilmiyorsunuzki zaten bir gün amerikancı birgün putinci birgün atatürkçü birgün ihvancı birgün milliyetçi ama tek bir koştuguunuz nokta var oda ümmetçilik bu duruşunuzda allah var hiç sapmadınız
Bi Amerika bi Rusya demek istiyor....
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