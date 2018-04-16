Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan flaş açıklamalar

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Suriye operasyonuyla ilgili 'Türkiye ile Rusya'yı ayırdık' diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yanıt verdi.

Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;



Şunu hepimizin bilmesi lazım. Türkiye olarak silahlar kullanılarak sivillerin öldürülmesi korkunçtur. Kimyasal silah kullanılarak öldürülmesi de yanlıştır, korkunçtur, kabul edilemez.

Suriye rejiminin ayakta kalmasını yanlış buluyoruz. Bazı ülkeler Esad rejimi kayıtsız şartsız desteklemektedir. Biz bu politikaya da karşıyız. Türkiye ne Rusya ve İran'la ne de ABD ile aynı hedefe koşan bir ülkedir. Biz doğru ne diyorsa onu savnuyoruz, onunla birlikte oluyoruz. Biz bölgede çatışmaların bitmesi taraftarıyız.

MACRON NE DEMİŞTİ?



Cumhurbaşkanı Macron, Suriye krizini çözmek için Fransa'nın tüm ülkelerle konuştuğunu ve yeniden inisiyatif alacağını belirterek, "Eğer Doğu Guta'daki kimyasal saldırı ve çatışmalardaki yoğunluk artmasaydı, ben Türkiye'ye giderek Erdoğan, Putin ve Ruhani ile bir araya gelmeyi planlıyordum. Bu buluşmayı gerçekleştirmek için yeniden girişimde bulunacağım." dedi.

Rusya'nın, Suriye'de kimyasal silah kullanılmasında Esed rejiminin "suç ortağı" olduğunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e söylediğini belirten Macron, "Biz bu operasyon ile Türkler ve Rusları ayırmayı başardık. Türkler kimyasal saldırıyı kınadılar ve ardından operasyonu desteklediklerini söylediler." ifadelerini kullandı.