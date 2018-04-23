İşte CHP’nin cumhurbaşkanı adayları! Ankara kulislerini sallayan iddia

FOX TV Ana Haber bülteninde gündemi sarsan bomba bir iddiada bulunuldu.
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki aday adaylarının Yılmaz Büyükerşen ve Muharrem İnce olduğu belirtildi. CHP'nin adayları arasında İlhan Kesici ve Murat Karayalçın'ın da olduğu ancak son değerlendirmede aday sayısının ikiye düşürüldüğü ifade edildi.
CHP'nin yarın gerçekleşecek olan parti meclisinde Yılmaz Büyükerşen ve Muharrem İnce arasından birinin aday olarak açıklanacağı dile getirildi.
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