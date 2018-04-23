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İşte CHP’nin cumhurbaşkanı adayları! Ankara kulislerini sallayan iddia

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 19:59 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber bülteninde gündemi sarsan bomba bir iddiada bulunuldu. CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki aday adaylarının Yılmaz Büyükerşen ve Muharrem İnce olduğu belirtildi.

İşte CHP’nin cumhurbaşkanı adayları! Ankara kulislerini sallayan iddia

FOX TV Ana Haber bülteninde gündemi sarsan bomba bir iddiada bulunuldu.

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki aday adaylarının Yılmaz Büyükerşen ve Muharrem İnce olduğu belirtildi. CHP'nin adayları arasında İlhan Kesici ve Murat Karayalçın'ın da olduğu ancak son değerlendirmede aday sayısının ikiye düşürüldüğü ifade edildi.

CHP'nin yarın gerçekleşecek olan parti meclisinde Yılmaz Büyükerşen ve Muharrem İnce arasından birinin aday olarak açıklanacağı dile getirildi.

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CHP Cumhurbaşkanı adayı 24 haziran erken seçim seçim 2018 Yılmaz Büyükerşen muharrem ince

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Okuyucu Yorumları 36 yorum
ikisi birden olsun bay kemal olsun üçü bir arada olsun farketmez bı millet size bırakın ülkeyi 4 koyun teslim etmez
muharrem ince çok doğru bir karar olur Meral akşener, Muharrem İnce, Temel Karamollaoğlunun CB adayı olduğu bir seçimde tayyib %20 yi geçemez
bu zekayla benim adayım sensin kardeş ????????
oooo muharrem ince erdoganı ikiye katlar.
Muharrem ince isabetli olur
çok komiksin birader????????????????
CHP.li olarak bulunan adaylara oy vermem.Amma adamlarını bulmuşlar.
CHP lilerin güvenipte CHP ye Genelbaşkan bile seçmediği Muharrem İnce'ye; Millet güvenipte Cumhurbaşkanı seçip Memleket emanet edermi? CHP Milleti de kendi seçmeni gibi zannediyor ve CHP Kendi seçmenini Aptal yerine koymaya devam ediyor tıpkı "her evden bir kişi HDP ye Oy versin" dediklerindeki gibi bize "koyun" diyen Davar sürüsüde tek kelime bile edipte "Biz koyun değiliz" diyemiyor diyemez ))
KILIÇTAROĞLU NEDEN ADAY OLAMIYOR! KAZANACAĞINI BİLSE ASLA GERİ ADIM DURMAZ KİMSELERE KAPTIRMAZ AMA ADAMIN SEÇİMİ KAZANMAK GİBİ Bİ DERDİ YOK Kİ TEK DERDİ KOLTUĞUNU KURTARMAK GARANTİLEMEK:)))
ikiside birbirinden değerli...çok isabetli seçim...
ince'ye yakışır...
şasirmadim.. gorunen koy kilavuz istemez. Yilmaz Büyükerşen partilerin ortak adayi olacak.
muherrem hoca ancak rte le mücadele eder dayanaklı ve süper hatip
Yılmaz Büyükerşen'in daha olumlu ve pozitif bir karizması var. Muharrem İnce seçilmez, seçilemez.
İkisi de on numara adam ama anlayan İNSANA tabi!
büyükerşen aday olsa en fazla yüzde 10 oy alır. ya hiç aday gösterme akşeneri destekle ya da adam gibi bir aday çıkarın kardeşim! bu kafayla gidilirse akp iktidarı uzun yıllar daha sürecek gibi gözüküyor
Yılmaz hoca. cumhuriyetin ve ülkemizin çok önemli nezih insanlarından birtanesidir.
Partilerin adayları şöyle olsa iyi olur. İnce, Akşener ,Demirtaş,Karamollaoğlu ve Reis+küçük enişte olsun:)
chpnin ilk turda çok iddalı bir aday çıkarmaması lazım 1. turda akşeneri geçerlerse 2. tura kalacak olan chp li erdoğan karşısında hezimete uğrar! umarım chp yine hesap hatası yapmaz ben şahsen 17 sene sonra oy kullanmaya gideceğim lütfen akılcı olsunlar akşenerden şaşmasınlar.
Cıks, Muharrem İnce ve Büyükerşen kaldıramaz bu yükü!.. Gül,Akşener yada Kesici olmalı...
keşke ilhan kesici olsaydı
tek aday Muharrem ınce olursa bu ışı götürür ıyı bır hatıp ıkna kabılıyetı yüksek her şeye hazır cevap gerçekten uçurur hayırlısı olsun
@hayri_1616 uçurur uçurur! Bir uçurur ki sorma
muherrem ince mantikli hem demokrat hem muhafazakar bir ailenin cocugu her kesime hitap edebilir mantikli.
MUHARREM İNCE. BEKLİYORUZ.
CHP'den INCE ayar ;)
bence metinfeyzioğlu hem o makama yakışır hemde bilgili
keşke akşenerde hepsi birleşse
muharrem ince den on numara istanbul belediye başkanı olur hem de bal gibi
CHP nin 36. kurultayına divan başkanlığını beceremeyen milleti birbirine katan, beceriksiz Yılmaz Büyükerşen Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Bu adamla Türkiye Ak partiyi mumla arar.
Kesinlikle Muharrem İNCE derim. Hem halkın anlayacağı şekilde açık ve net şekilde cevaplar verecek hemde yeri geldiğinde en az karşı taraftaki kadar etkili polemik yapabilecek tek kişidir diye değerlendiriyorum.
E-anket yapsınlar, CHP acele karar vermemeli; olacaksa da Kılıçdaroğlu olsun!
Büyükerşen çok büyük isim fakat yaşı itibariyle zorlanacağını sanıyorum, M.İnce güzel insan eğitimli ve eğitimci devlet terbiyesi görmüş 53 yaşında ideal bir aday olur
incenin şansı asla yok,sloganvari konuşmaktan başka bildiği yok,geçiniz,..büyükerşen belki ama çok zor..Hayır bloğunda akşener varken hele imkansız.
eskisehiri halletti turkiye kaldı heryeri çitleyen eşşek ve ayyaş adam heykeli yapar durur adam tuvalete zor gidiyor ecevit gibi neyse daha iyi en azından hukumetin oyu cogalir
koyunların sahipleri var zaten
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