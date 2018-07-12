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İYİ Parti'den 'Gültekin Uysal' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.07.2018 14:34 | Son Güncelleme

İYİ Parti'den Afyonkarahisar milletvekili seçilen Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın "İYİ Parti'ye hiç geçmedim" yönündeki açıklamasına, İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Erdal Gümüş yanıt verdi. Gümüş, "Gültekin Bey, DP Genel Başkanı ve aynı zamanda da İYİ Parti'nin milletvekilidir" dedi.

İYİ Parti'den 'Gültekin Uysal' açıklaması

DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, İYİ Parti'den istifa ettiği söylentilerine, "Ben genel başkanı olduğum partimden istifa etmedim. İYİ Parti'ye hiç geçmedim. Üyesi olmadığım İYİ Parti'den istifa ederek DP'ye geçmem de söz konusu değildir" diye yanıt verdi. Uysal'ın sözleri için İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Erdal Gümüş değerlendirmede bulundu.

'İYİ PARTİ'NİN MİLLETVEKİLİDİR'

Gültekin Uysal'ın İYİ Parti'nin milletvekili olduğunu söyleyen Erdal Gümüş, kendisiyle görüştüğünü ve herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını aktardı. Gümüş, "Biliyorsunuz seçimlerde ittifak yasası vardı. İttifak yasasına göre partiler ortak seçime girerken kendi partilerinden istifa edip diğer partiye geçmeleri gerekmiyor. Zaten şu anda Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici de aynı durumda. Gültekin Uysal, İYİ Parti listelerinden seçime girdi. Şu anda ben Gültekin Bey ile de görüşüyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Seçimden önceki durum neyse seçimden sonraki durum da aynısıdır. Gültekin Bey, DP Genel Başkanı ve aynı zamanda da İYİ Parti'nin milletvekilidir" dedi.

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Gültekin Uysal, "İYİ Parti'ye hiç geçmedim" demişti.

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İYİ parti gültekin uysal Erdal Gümüş

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Menfaatler ve çıkarlar ön planda olunca böyle birbirinize düşlersiniz
iyi partide bu açıklama ve istifalarda olursa normaldır çünkü parti başkanı chp dir
prof dr yusuf HALAÇOĞLU genel başkan olmalıdır yoksa başka parti kurmalıdır chp iyi mhp sp hepsinden vekilde alır oyda alır
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