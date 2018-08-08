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İzmir'de AK Parti'ye katılım

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.08.2018 15:54 | Son Güncelleme

İzmir'de AK Parti'ye katılım

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde HDP üyesi oldukları belirtilen 50 kişi, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Konak İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, partiye katılımlar nedeniyle ilçe başkanlığında tören düzenlendi.

Törende HDP üyesi oldukları ve partilerinden istifa ettikleri vurgulanan 50 kişiye AK Parti rozeti takıldı.

Törende konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, ülkenin birlik ve beraberliğine olan inançlarının sonsuza kadar devam edeceğini belirtti.

AK Parti'nin vatandaşlara dil, din, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin yaklaştığına işaret eden Çankırı, "HDP'den gerçekleri görerek AK Parti'ye geçen kardeşlerimize bizimle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş da katılımlar nedeniyle mutluluk duyduğunu ifade etti.

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