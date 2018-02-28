Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Kosovalılara vize muafiyeti konusunda tarih vermedi. Juncker, “AB tarafından Kosova’ya uygulanan vize rejiminin kaldırılmasında söz konusu anlaşmanın onaylanması, kaçınılmaz en önemli kilit bir adımdır” dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Kosova’nın başkenti Priştine’deki temasları kapsamında, Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile görüştü.

Juncker, Kosova Cumhurbaşkanlığı ofisindeki görüşmenin ardından Kosova Meclisi lobisinde düzenlenen basın toplantısında, Kosovalıların geleceklerini AB’de bulacaklarına işaret ederek, Karadağ ile Sınır Anlaşması’nın Kosova Meclisi tarafından onaylanmasının büyük önem arz ettiğini kaydetti. “Beklentimiz, Kosova Meclisi’nin bir an önce Karadağ ile Sınır Anlaşması’nı onaylamasıdır. AB tarafından Kosova’ya uygulanan vize rejiminin kaldırılmasında söz konusu anlaşmanın onaylanması, kaçınılmaz en önemli kilit bir adımdır” uyarısında bulunan Juncker, vize muafiyetinden kazananların vatandaşlar olacağını hatırlattı.

Yolsuzlukla mücadelenin de önemli olduğuna dikkat çeken Juncker, Kosova’ya vize muafiyeti verilmesi için Kosova Cumhurbaşkanının AB Komisyonu’na görüşülmek üzere belgeler takdim ettiğini söyledi.

“Kosovalıların serbest dolaşımdan mahrum kalması fikrinden hoşlanmıyorum. Kosovalılar, tüm Avrupa vatandaşları gibi aynı haklara sahip olmalılar” ifadesini kullanan Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, bir soru üzerine Kosova’ya vize muafiyeti verilmesi tarihini açıklamaktan kaçındı. Vize muafiyeti tarihinin belirlenmesinin AB’ye bağlı olmadığını kaydeden Juncker, vize muafiyeti süresi ile ilgili olarak yorum yapmak istemedi. Sınırın çizgisinin belirlenmesi hakkında konferans vermek için gelmediğini kaydeden Juncker, “Bu, yetişkinlerin demokrasisidir, tarih veremem” dedi.Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloga da değinen Juncker, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha üst bir düzeye çıkarılması gerektiği görüşünü savundu.

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi de, Kosova’nın AB sürecinde güçlü adımlarla yürümekte kararlı olduğunu belirterek, Kosova’nın, AB tarafından gelecek olan tüm şartları yerine getirmek için gayret göstereceğini vurguladı.

Juncker ve beraberindeki AB yetkilileri, Batı Balkanlara düzenledikleri gezi kapsamında Kosova’yı ilk kez ziyaret etti.