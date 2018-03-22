CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Regaip Kandili'ni kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutluyor, içinde bulunduğumuz zor günlerden umut dolu yarınlara, barış, huzur ve adaletli günlerin başlangıcına vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.