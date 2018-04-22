HABER

Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi tek adama teslim etmeyin

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 16:35 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Haziran'da güzel bir Türkiye'ye uyanabileceklerini söyleyerek, "Demokrasisi gelişmiş bir ülkede yaşamak zorundayız.

İbrahim MAŞE- Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Haziran'da güzel bir Türkiye'ye uyanabileceklerini söyleyerek, "Demokrasisi gelişmiş bir ülkede yaşamak zorundayız. Haziran'da bir düğün, bayram havası içerisinde sandığa gidelim. Türkiye'yi tek adama teslim etmeyin" dedi. Mersin'in Silifke ilçesi Gökbelen Yaylası kırsalında gerçekleştirilen Yörük Çalıştayı'nın ilk programını basına kapalı olarak gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, ardından giydiği Yörük kıyafetiyle kurulan platforma çıkıp kalabalığa seslendi. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Kılıçdaroğlu, "Şimdi adamın birisi kalkmış, asker elbiseleri giyiyor, 'Başkomutanım' diye ortalıkta geziyor. Sen neler yaptın da başkomutan oldun? Bugün başkomutan olarak ortalıkta gezen zat, devletin kozmik odasını, sırlarını bir terör örgütüne açtırmışsa, vermişse, bizim kitabımızda o kişiye 'vatan haini' denir. Devletin sırlarını terör örgütüne teslim edeceksin, 'Beni kandırdılar' diyeceksin, itiraf edeceksin, sonra da asker elbisesi diktirip, ortalıkta komutan gibi gezeceksin. Bu millet, namuslu insanlar, dürüst insanlar, vatanseverler bunu yemez" dedi. AFRİN'E GİDENLER, BU MİLLETİN ASKERLERİ Afrin'e giden askerlerin bu milletin askerleri olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Sen kalkacaksın hem çocuklarını askere göndermeyeceksin, korkacaksın Afrin'den, afra tafra yapacaksın. Yemezler. 'ÖSO kahramandır, Kuvayi Milliyeci'dir' diyeceksin. ÖSO'yu Kuvayi Milliyecilik ile bir araya getirmek, Kuvayi Milliye'yi tanımamaktır. Mücadele eden Yörükler, vatanı korumak için para mı, maaş mı aldılar? İnsanda biraz utanma, ar, edep olur. Kuvayi Milliyeciler bir lokmayla, hırkayla, kadını, erkeğiyle mücadele etti. 5 kuruş beklentileri olmadı. Parayla asker tutuyorsun, lejyoner. Kuvayi Milliye'den bahsedeceksen, oğlunu askere göndereceksin önce, kaçırmayacaksın. Kendine asker elbisesi diktireceksin, sabah Rusya'nın, öğlen Amerika'nın yanında olacaksın. Mustafa Kemal'in böyle bir dış politikası mı vardı?" 25 Haziran'da güzel bir Türkiye'ye uyanabileceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Demokrasisi gelişmiş bir ülkede yaşamak zorundayız. Haziran'da bir düğün, bayram havası içerisinde sandığa gidelim. Bize düşen görev, Mustafa Kemal'in vasiyetini yerine getirmek. Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak. Türkiye'yi tek adama teslim etmeyin. Tek adama teslim edilen bir Osmanlı İmparatorluğu, bir talimatla bütün gemiler geldi ve başkent işgal edildi. Atatürk hiçbir zaman tek adam olmadı, ömür boyu başkomutanlık yetkisi istemedi. 15 yılda yurt dışındaki bir avuç tefeciye ödenen para, 150 milyar dolar. Çiftçiye, emekçiye vermediler, onlara verdiler. Sık sık 'Ey Kılıçdaroğlu' diyorsun. 'Ey Kılıçdaroğlu, 150 milyar dolar yalandır' de. Diyemiyor. Yakayı tefeciye kaptırmışsınız demektir. Hükümetin yakası tefeciye kaptırılmış durumda. Ülkeyi tefecilerden kurtarmak bizim görevimiz."

Ankara'da hareketlilik! Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaretAnkara'da hareketlilik! Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret
İlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepkiİlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepki
24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Hadise meğer kilo vermemiş!

Hadise meğer kilo vermemiş!

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin Akşener'den açıklama

CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin Akşener'den açıklama

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

CHP-İYİ Parti işbirliğine Bahçeli ve AK Parti'den ilk tepki

CHP-İYİ Parti işbirliğine Bahçeli ve AK Parti'den ilk tepki

İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi

İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi

MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.