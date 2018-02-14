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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2018 09:52 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mart ayında tüzük kurultayının toplanması için çağrı yaptı. Kurultayın 9-10 Mart'ta yapılacağı öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

Haklı olduğunuz bir davayı kaybetme şansınız yoktur. Herkes huzur içinde yaşasın istiyoruz. Gerginlik anlayışını ortadan kaldıracağız. Ordumuz Afrin'de ama biz içeride kavgalar, iftiralar yaşıyoruz.

Bir ülkeyi sevmek o ülkenin bayrağına sahip çıkmak demektir, o ülkenin insanına sahip çıkmak demektir, herkesi dost olarak görmek demektir, üretmek demektir. Bir ülkeyi sevmek insan haklarına değer vermek demektir.

CHP kurultayı

Kurultayda delegelerin seçtiği 60 kişi var, hepsi değerli. 60 kişiden bir MYK oluşturduk, MYK'daki arkadaşlarımız kendi görevlerini yaptıkları sürece başarıyı sağlayabiliriz. Eğitim politakaları, demokrasi, dış politikalarımız sorunlu... Bu sorunları aşmak zorundayız. Ben şunu garanti edebilirim; biz sorunları saptama ve çözüm üretme konusunda en yetkin MYK'yız. Değişim sihirli bir sözcüktür, hayatın her alanında yeniliklere açık olmak zorundayız. Bir sorunu çözeriz ama başka bir sorun ortaya çıkar.

CHP Kurultayı: İnce, Kılıçdaroğlu'na karşıCHP Kurultayı: İnce, Kılıçdaroğlu'na karşı

Muharrem İnce'nin konuşmasını çok beğendim. Parti içiyle ilgili konuştu ama ben tam aksine Türkiye'nin sorunlarından çıkma konusuna değindim. Muharrem Bey bizim değerli bir arkadaşımız tabiki bizim için çalışacak, bizim ortak bir hedefimiz var.

İlker Başbuğ'a yapılan eleştiriler

Olaya şuradan başlamak lazım; İlker Başbuğ terörist diye hapse atmadılar mı? Pek çok komutanı idama mahkum ettiler, sonra dediler ki; orduya kumpas kuruldu. Ne diyor İlker Başbuğ, "Afrin'de ordumuz terör örgütleriyle mücadele ediyor, bunu siyasallaştırmayın" diyor. Eee doğru diyor, giden ordu Türk ordusu, hepimizin çocukları orada mücadele ediyor. Bunu söyledi diye hesabını verecek diyor. Önce sen hesabını ver, Balyoz'un, Ergenekon'un hesabını ver.

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Afrin Operasyonu

Afrin Operasyonu gerekli, tıpkı İdlib gibi. Afrin'de de güvenli bölgeye ihtiyaç var. Bunu yaparken naptı? O bölgede Suriye'de temel aktörler vardı, onlara bilgi verildi ve onlarla beraber yola çıkıldı. Ben şu cümleyi kullandım: Evet gireceğiz, güvenliğimizi sağlayacağız. Buna kim karar verecek, ordu karar verecek.

Ben Afrin merkezine girmeyelim dedim. Kimi terörist kabul edecekler orada? Bu sözü kullanırken biz emekli askerlerle konuşuyoruz, o ülkede kendi bölgemizin güvenliğini sağlıyoruz ama bir süre sonra çekileceğiz. Nitekim iktidar kanadı da bunu söyledi.

30 km- 50 km gidildi güvenlik sağlandı. Suriyelilerin evini, yolunu yapacaksınız diyeceksiniz ki ben buraya 50 bin Suriyeli yerleştireceğim. Sizden tek bir şey istiyorum, bir tek terör örgütü üyesini Türkiye'ye sokmayacaksınız. Afrin ayrı, Afrin'in merkezine girmek ayrı. Ben kendi ülkemin güvenliği için mücadele ediyorum, ben 30-40 km'de güvenliğimi sağlıyorsam sorun yok.

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Suriyelileri de eğitin kendi ülkeleri için mücadele etsinler. İktidar doğrulara tahammül edemiyor. Ben söyledim diye kafadan karşı çıkıyorlar.
Seni herkes aldattı kardeşim, tek aldatmayan benim. Ne söylediysem doğru çıktı.

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Kemal Kılıçdaroğlu muharrem ince İlker Başbuğ

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
HABURDA PKK DİYARBAKIRDA BARZANI SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ BAŞINDA PYD PERSILVANYADA FETO IMRALIDA APO ILE ORTAKLIKTAN IHANETI HAYIRSEVER İŞADAMI REZA ILE ORTAKLIKTAN HIRSIZLIĞI BELGELI MAN ADASINA MİLYON DOLAR TRANSFER EDEN TÜRKLÜĞÜ BÖLÜCÜLÜK SAYAN PAPACILARA KARŞI IYI PARTIYI DESTEKLEMEK VATAN BORCUDUR.. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
bir kerede bu vatan için bir şey yap ama elle tutulan gözle görülen bir şey olsun sabahtan akşama kadar laf salatası üretmekten başka bir şey vermedin kaldırın kafanızı eyyyyy CHP liler bu adam sadece koltugunu koruyor ülkesini değil NEREDE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ün partisi her geçen gün partiyi batırdı şimdi iyi partiyi kalkındırıyor ama kendi kaybediyor gene söylüyorum eyyy KEMAL KILIÇDAROĞLU BU ÜLKEYE NE VERDİN BUNCA SENEDİR BİR KEREDE ÇIK ONU SÖYLE.
Şu ileri demokrasi ve milliyetçi partilerde hiç demokrasinin "D" sini gören var mı?Onlar için Rus Polit büro gibi örgütlenme var.Kominist yönetimi kötüleyip onun gibi örgütlenme halkımıza ihanettir.Bu Millet hem mal sahibi olacak hem yaratıcı düşüncesi olacak.Öyle Kominist,faşist ya da dünyanın en büyük yalan makinesi din diktalığını asla kabul etmez.
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