Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar, "Türkiye’nin ne kadar güçlü bir icraat yıllarını geride bıraktığını görmemek mümkün değil. En insafsız gözlerin bile görebileceği bir şekilde Türkiye’de olağanüstü bir gelişme, hayat standartlarının yükseğe çekildiği dönemleri arka arkaya yaşadık. Bu icraatları önünü daha da açacak. Yeni bir sistemle bugün karşı karşıyayız" dedi. Mehmet Ağar, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ile birlikte Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyetini (FHGC) ziyaret etti. Ağar, ziyaretinde Cemiyet Başkanı Semih Erdem ve yönetim kurulu üyelerinden bilgi aldı. "FİİLEN SİYASETE KATILMAYI MİLLİ GÖREV OLARAK HİSSETTİM"



Her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve AK Parti'ye desteklerinin olduğunu belirten Mehmet Ağar, “Ama hiç bu kadar fiilen olmamıştı. Türkiye’nin ciddi bir tercihle karşı karşıya olduğu için fiilen siyasete katılmayı bir mecburiyet, milli görev olarak hissettim. Bugünde aynı kanaatim pekişerek devam ediyor. Bu sadece oğlumun burada aday olmasından kaynaklanan bir hususiyet değil. Türkiye’nin ekonomik, siyasi ve askeri anlamda kuşatılmışlığın zincirlerini kıracak yegane iradenin Cumhurbaşkanımızda olduğunu görüyorum. Çözümlerinin de orada olduğunu görüyorum. Elazığ üzerinde ve Türkiye genelinde istatistik ve rakamlara baktığımda, Türkiye’nin ne kadar güçlü bir icraat yıllarını geride bıraktığını görmemek mümkün değil. En insafsız gözlerin bile görebileceği bir şekilde Türkiye’de olağan üstü bir gelişme, hayat standartlarının yükseğe çekildiği dönemleri arka arkaya yaşadık. Bu icraatları önünü daha da açacak. Yeni bir sistemle bugün karşı karşıyayız” dedi.

AĞAR MİLLET BAHÇESİ PROJESİNİN NASIL GELİŞTİNİ ANLATTI



Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin avantajını dile getiren Ağar, şunları kaydetti: “Malumunuz olduğu üzere bakanların ataması veya bürokrasi atamalarını Cumhurbaşkanlığının daha geniş insiyatifi ve özgür ifadesiyle ortaya koyacak. Kadro ve bütün bu kadronun çalışma sistemi içerisinde bürokratik bir kural ve kaidelerin engelleyici tarzlarını kenara çıkaracak. Hukuk çerçevesi içerisinde yapılacak işlemlerle işlerin ne kadar hız kazanacağı ortada. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanımızın yakın çalışma arkadaşlarından birine mesaj attım. Kendisiyle görüşmek istediğimi ifade ettim. Gece saat 00.10’da beni aradı. 'Merak ettim bir şey mi var' dedi. Bir şey olmadığını, burada muhalefetin kullandığı gereksiz bir spekülasyonun olduğunu söyledim. Emniyet müdürlüğü arazimizde şehit cenazeleri var, burası TOKİ’ye verilmek suretiyle rant kazanılacak bir alan haline getirileceği ifade ediyor. Bu sizin tarzınıza, tavrınıza uygun bir şey olmayacağı ortada, uygun görürseniz her yere yaptığınız millet bahçelerinden birini buraya kazandırmayı düşünmez misiniz deyince, 'gerçekten öylemi' dedi. Beş dakika sonra sizi arıyayım dedi. Beş dakika sonra beni aradı 'karar verdim , TOKİ’ye de talimat verdim orası millet bahçesi olacak' dedi. Beş dakika sonra vali beni aradı, müjdeyi verdi."