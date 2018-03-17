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MHP'den 3 partiye davet yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2018 17:37 | Son Güncelleme

MHP, 18 Mart 2018 tarihinde Ankara Spor Salonu’nda 12. Olağan Kongresi yapacak. Kongre öncesi açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcı Semih Yalçın, CHP, HDP ve İYİ Parti'yi davet etmediklerini söyledi. MHP kongresinin ana teması "Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka" olarak belirlendi.

MHP'den 3 partiye davet yok

MHP Genel Başkan Yardımcı Semih Yalçın, kongreye CHP, HDP ve İYİ Parti'yi davet etmediklerini belirterek, "Her üçü de üçüz bir şekilde aynı paralelde hareket eden siyasi partiler. Milli duruştan ne anladıklarını biz biliyoruz" dedi.

KONGRENİN ANA TEMASI "MİLLİ DURUŞ, ŞÜHEDAYA VEFA, MİLLETE BEKA"

MHP, 18 Mart 2018 tarihinde Ankara Spor Salonu'nda 12. Olağan Kongresini gerçekleştirecek. 6 Temmuz 1997 tarihinde yapılan 5'nci Olağanüstü Kongre'de MHP'nin başına geçen Devlet Bahçeli, 9'uncu kurultayına hazırlanıyor. Kongrenin ana teması "Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka" olarak belirlendi. Kongrenin ana teması "Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka" olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
MHP CHP İYİ parti HDP

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli nin Doğru Siyaseti ile Devlet Yönetimine ve Hükümet e Ortak oldu müzmin muhalif CHP ise beceriksizlikleri ve hasetlikleri sebebiyle ;herzamanki gibi Dış kapının dış mandalı konumunda kaldı hasetlikleri öyle bir yerdeki; Kendi Partilerini ne hâle getirdiklerini bildikleri için ve Bu durumu seçmenlerine açıklayamadıkları içinde , Sürekli olarak demogoji siyaseti yaparak Beceriksizliklerini Gizleme yolunu seçiyorlar
Onlarda size çok meraklıydılar. Koltuk için tükürdüğünü yalayanların davetini beklemiyorlar zaten.
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