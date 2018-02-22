MHP İl Başkanı Ersoy: “Liderimizin emrindeyiz”

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Ziyarete MHP İl Başkanı Başkanı Baki Ersoy başta olmak üzere, il yönetim kurulu, Belediye başkanları, üst kurul delegeleri, ilçe başkanları ve yönetim kurulları, kadın kolları, Taş Medreseli Ülkücüler, Sivil Toplum kuruluşu temsilcileri, sendika temsilcileri ve Ülkü Ocakları’nın yanı sıra binlerce kişi katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyareti ve ittifak görüşmesinin ardından dünkü yapılan Cumhur İttifakı ifadeleri sonrası ilk destek MHP Kayseri İl Teşkilatından geldi. MHP Kayseri İl Başkanlığı çok sayıda otobüs kaldırarak Ankara’ya gitti. Olağanüstü kongre sürecindce MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye ilk destek açıklamasını yapan Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, 18 Mart 2018’de yapılacak olan olağan kongre öncesi yine ilk destek ziyaretini gerçekleştirdi.

İl Başkanı Baki Ersoy başta olmak tüm parti üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette partilileri Genel Merkez konferans salonunda ağırlayan MHP Lİderi Devlet Bahçeli, Kayseri Teşkilatından övgü ile bahsetti. İttifak sürecinde yapılacakları anlattı. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Bahçeli yerel ve genel seçimlerde Kayseri’den başarılı bir seçim sonucu beklediğini ifade etti.