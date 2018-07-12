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Muharrem İnce bugün konuşacak! 24 Haziran gecesini anlatacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.07.2018 07:18 | Son Güncelleme

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, günler sonra ilk kez televizyona çıkacak. İnce’nin, 24 Haziran sürecinde neler yaşandığı, seçim gecesi neden konuşmadığını açıklaması bekleniyor.

Muharrem İnce bugün konuşacak! 24 Haziran gecesini anlatacak

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay çağrısı yapmaması üzerine bayrak açan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, günler sonra ilk kez bugün televizyon programına çıkacak. İnce’nin konuşmasında hangi zorlukları yaşadığını, cumhurbaşkanı adayı gösterilmesinden önceki süreci, 24 Haziran gecesi neden açıklama yapmadığını ve son çıkışlarının nedenini açığa kavuşturacağı belirtiliyor.

Sert bir konuşma yapması beklenen İnce’nin resmi imza toplama girişimine de açıklamalarının ardından başlayacağı belirtiliyor. Siyasi kulislerde ise olağanüstü kurultay karşısında genel merkez’in en büyük kozunun yerel seçimler olduğu konuşuluyor. Edinilen bilgiye göre; İnce Habertürk TV’de saat 21.00'de katılacağı programda, cumhurbaşkanı adayı gösterilmesinden önceki sürecin detaylarını kamuoyuyla paylaşacak. Siyasi kulislerde aday belirleme sürecinde Kılıçdaroğlu’nun İnce’yi aday göstermeye “mecbur” kaldığını savunanların yanı sıra anketlerin İnce’yi işaret etmesi nedeniyle İnce isminin öne çıktığı belirtiliyor. İnce’nin tüm bu sürece kendi açısından netlik kazandırması bekleniyor.

24 HAZİRAN'DA NEDEN AÇIKLAMA YAPMADIĞINI ANLATACAK

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, programda İnce’nin 24 Haziran gecesi neden açıklama yapmadığını ve son çıkışlarının nedenini açığa kavuşturacağı kaydediliyor. Kampanya sürecinde parti nedeniyle yaşadığı sorunları da kamuoyuyla paylaşması beklenen İnce’nin, verilen söz verilmesine karşın listelerde ekibinin büyük çoğunluğunun yer almamasına karşı duyduğu tepkiyi de dile getireceği belirtiliyor. İnce’nin kamuyoyuna yapacağı açıklamaların ardından imza toplama işlemine resmen başlanacağı dile getiriliyor. İnce’ye yakın isimler, imza sayısının 500’e yaklaştığını belirterek, resmi imza toplama girişiminden sonra 3 gün içinde yeterli imza sayısı olan 630’u bulacaklarına inanıyor.

TWITTER HESABINDAN PAYLAŞTI

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, perşembe günü 21.00'de Habertürk ekranlarında olacağını Twitter hesabından duyurdu.

muharrem-ince-twitter

CHP GENEL MERKEZİ: YETERLİ İMZAYI TOPLAYAMAZLAR

Genel Merkez kanadı ise İnce ve ekibinin yeterli imzayı bulamayacağı görüşünde ısrarlı. Yeterli imza bulunabilseydi bugüne kadar olağanüstü kurultay çağrısının çoktan yapılacağına dikkat çeken CHP Genel Merkezi, yeterli imza bulunsaydı tartışmaların da son bulacağını belirtiyor.

YENİ DÖNEM MASAYA YATIRILACAK

İmza tartışmalarının yanı sıra genel merkezde yeni döneme ilişkin hazırlıklar başladı. Bugün seçimden sonraki ikinci kapalı grubuna toplayacak olan CHP , özellikle yeni gelen milletvekillerine yönelik oryantasyon gerçekleştirecek. Toplantıda yeni sistemin ve nasıl bir muhalefet izleneceğinin detaylarıyla konuşulacağı belirtiliyor

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Bu saatten sonra açıklasan ne fark eder git Yalova'da tavuk besle en azindan belki ekonomiye faydan olur ama bu sefer çalışanlarının sigortasını yap dershaneni batirdigin gibi batirma yanında calisanin SGK sini yapmayan sözde ülke yonetecek
Milyonların oyu boşa gitti Sayın İnce.. Daha neyi acıklayacaksın??? Günaydın Bu Arada!!
biz unuttuk seçimi muharrem sende unutsan iyi edersin
Sen CHP li halkın son gözdesisin. KK de CHP yi bitirdi. Liderlik vasfı olmadığı için ve tayyiple mahalle kavgası ağız konuşması çok yaptığı için doğru söyledikleride kimse önemsemiyor.
bize ne ya bize ne o akkşam nerdeysen nerde
saygımızı kazanmıştın, ama artık muhosun gözümüzde, geç kaldın
hayırdır muharrem ince orta damı kaldın..
Chp inceyi bitirdi..taban destek verir mi oda zor..şu anda deniz de şezlongda yudumluyolar..
muharrem bey ALLAH diyeceksin bolbol, elini sürekli göğüsüne götüreceksin,milliyetçilikten gireceksin,teröristlerden çıkacaksın,zübükzade iprahim bey gibi 5e 5 katıp 10 vakit namaz kılacaksın hepsinde bolbol video ve fotoğraf çekeceksin, insanları en ince yerlerinden vuracaksın, Atatürkle ilgili kelimeleri çok azaltacaksın din iman kelimelerini oldukta artıracaksın sakal ve bıyık koyacaksın cumhurbaşkanına laf söylemeyeceksin gerçekleri hep tersinden konuşacaksın,kamera yokken istediğini yap, başkalarının yaptığı gibi. kimsenin haberi olmaz,her cuma iftar kandil tvlere çıkıp saatlerce konuş.
GELME MUHARREM ARTIK KONUŞMA KONUŞTUKÇA BATARSIN KEMAL SENİ YEDİ BİTİRDİ SENDEN KURTULDU SEN SAFSIN KAZANACAK OLSA KENDİ ADAY OLURDU
Seni hala seviyoruz. Sakın bize masal anlatma!
adam kazandı demişti şimdi önüne verdiklerini anlatacak
NEYİ ANLATACAKKİ SANMIYORUM ANLATACAGI KAYDA DEGER Bİ,RŞEY OLSUN ZATEN OLSAYDI OZAMAN OLMASADA BİRKAÇ GÜN SONRA PAYLAŞIRDI SEÇMENİYLE HATTA OKAŞAM İÇİN YORUM YAPAN GAZETECİLERİDE AGIR BİR DİLLE ELEŞTİRMİŞTİ BANA ZORLA BİR ŞEY YAPTIRACAK ANASINDAN DOGMADI DİYE AMA İNCE CHP NİN BAŞINA ACİLEN GEÇMESİ GEREKLİ CHP DEKİ KRALLIGIN SALTANATIN YIKILMASI İÇİN SEKİZ SEÇİM KAYBEDEN BİRİNİN NE İŞİ VAR BU PARTİNİN BAŞINDA GELİRKEN GETİRENLE ALMADAN GİDEMEZ BENCE ELİNDE DEGİL GİDEMİYOR
CHP de kazanın altına odun atan oldukça,bu kazan soğumaz...yıllardır kazanın altına odun atan atana...bu hiç değişmedi ve değişmezde
Adamın 4 kelimelik twitinden haber yapmak için yapılan haber.
okadar zaman geçti, söyle güzel bir senaryo hazırlamak için yetirince vaktin oldu, dökül bakalım...
derlerki çocuğa en çok anasından babasından nazar değer. şimdi aynı misal sana keleği partideki en yakınların attı. gel bakalım muharrem diyenleri düşün. onlar senin seçilemeyeyeceğini biliyordu. yoksa seni öyle basit bir tavırla kürsüye çağırmazdı.
Atı alan uskudari geçmiş seninkine mazi derler liderliğe soyunmuş Sun seçim gecesi yoksun bitmiş sin arkadaş 15 milyon oyu heba etmişsin harcamislar neyin açıklaması ni yapacaksin
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