Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi

CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve genel merkezde kurulan komisyon tarafından şekillendirilen aday listeleri netleşmeye başladı. Listelerin kulislere sızmasıyla, önemli bir detay ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu ile girdiği genel başkanlık yarışı sınasında Muharrem İnce ile birlikte hareket eden çok sayıda milletvekili, yeni aday listelerinde kendilerine yer bulamadı. İnce’nin ekibinden listelere girebilen sadece iki isim oldu. TBMM Başkanvekili ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Bolu Milletvekili Tanju Özcan yeniden aday gösterildiler.
Aşağıdaki milletvekillerin ise liste dışında kaldığı öğrenildi:
Ali Rıza Yalçınkaya
Emre Köprülü
Haluk Pekşen
Şerafettin Turpçu
Bülent Yener Bektaşoğlu
Bülent Öz
Yakup Akkaya
Akın Üstündağ
EREN ERDEM VE BARIŞ YARKADAŞ ADAY GÖSTERİLMEDİ
İstanbul'da Barış Yarkadaş, Ali Şeker, Eren Erdem, Ankara'dan Şenal Saruhan, Trabzon'da Haluk Pekşen, Mustafa Balbay, İzmir'den Zeynep Altıok, Musa Çam, Necati Yılmaz ve Manisa'dan Tur Yıldız Biçer, Mersin'den Fikri Sağlar, Eskişehir'den Gaye Usluer, Edirne'den Erdin Bircan ve Zonguldak'tan Şerafettin Turpçu listede yer almadı.
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