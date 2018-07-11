ORC'den seçim sonrası anket! İşte partilerin son oy oranları...

24 Haziran seçimlerinde Muharrem İnce'nin oyunun gerisinde kalan CHP'de liderlik krizi patlak verdi. Liderliği tartışılır hale gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük rakibi, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere katılan Muharrem İnce.
ORC Araştırma Eğitim Danışmanlık şirketi 24 Haziran seçimlerindeki başarısının ardından seçim sonu değerlendirme araştırması yaptı.
HALK SONUÇLARDAN MEMNUN
Yapılan araştırmada adaylara seçim sonrası Meclis'te oluşan tablodan ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitmesinden memnun olup olmadıkları soruldu.
Verilen cevaplarda halkın iyi bir oranla memnun olduğu yönünde cevap geldi.
BU PAZAR SEÇİM OLSA
Ankette vatandaşlara yöneltilen bir diğer soru ise "Bu pazar seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" oldu.
Verilen cevaplarda, Kemal Kılıçdaroğlu ile hiçbir seçimi kazanamayan CHP'nin yine muhalefette kaldığı görüldü.
ERDOĞAN'IN OYLARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR
Anketteki çarpıcı sonuçlardan biri de ilk turda yüzde 52,5 oy alan Erdoğan'ın oy oranının şu anda artmış olması. Ankete katılanların yüzde 54,2'si bu Pazar seçim olsa oyunu Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini söylüyor.
ORC, diğer araştırma şirketleriyle karşılaştırıldığında seçim sonuçlarını en doğru tahmin eden şirket olarak önemli bir başarıya imza attı.
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