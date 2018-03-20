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Putin’in zaferinin yankıları Abhazya’da sürüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2018 00:01 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tekrar başkan seçilmesinin ardından, Abhazya’dan Putin’e yüzde 94 oy çıkmasını değerlendiren Abhaz yetkililer, “Putin Abhazya için güvenilir bir şemsiye” dedi.Rusya devlet başkanlığı seçimini Putin’in tekrar kazanmasının yankıları Abhazya’da da sürüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tekrar başkan seçilmesinin ardından, Abhazya’dan Putin’e yüzde 94 oy çıkmasını değerlendiren Abhaz yetkililer, “Putin Abhazya için güvenilir bir şemsiye” dedi.
Rusya devlet başkanlığı seçimini Putin’in tekrar kazanmasının yankıları Abhazya’da da sürüyor. Rusya’nın bağımsızlığını desteklemesi, NATO yanlılarının ise Abhazya topraklarını Gürcistan toprak bütünlüğü dahilinde görmesi Abhazya’da gerçekleşen Rusya seçimlerine olan ilgiyi arttırdı. 2008 yılında Rusya’nın Tiflis’e girmesinden sonra Abhazya ve Güney Osetya’yı resmen tanımasının ardından Abhazya ve Rusya yakınlaşması stratejik, askeri, eğitim, kültür ve ekonomi alanlarında ikili anlaşmalara gidilmesine sebep oldu.
Abhazya’daki seçimlerde ise sandığa katılım oranı yüzde 100 olurken, 42 bin seçmenin 39 bini Putin’e destek verdi. Abhazya’da Putin’in rekor oy almasını değerlendiren Abhaz yetkililer, bu sonuçların Abhazya’nın güvenliği için önemli olduğunu dile getirdi.
Abhazya’da faaliyet gösteren Uluslararası İşbirliği Vakfı Başkanı Vakhtang Pipiya, “Putin Abhazya için güvenilir bir şemsiye. Abhazya’da bu nedenle Putin’e rekor oy verildi. Dünyadaki derin krize rağmen Rusya ekonomik olarak güçlü ve hala yatırım çekebiliyor. Batı medyası Rusya seçimlerini demokratik bulmayan yazılar yazıyor ama gerçekler ortadadır. Abhazya için Putin’in rekor oy alarak tekrar başkan seçilmesi çok önemliydi. Abhazya’nın beklentisi, Rusya’nın desteğiyle dünyadaki birçok ülke tarafından Abhazya’nın tanınmasıdır” ifadelerini kullandı.
Siyaset bilimci Aleksandır Studenika ise Abhazya’dan Putin’e çıkan oyu değerlendirerek, “Abhaz - Rus ilişkileri büyük bir potansiyele sahip. Bunun bilincinde olduğu için seçmen Putin’e açık desteğini sundu. Abhazya ve Rusya ilişkileri sadece güvenlik değil, ekonomik ve kültür anlamında da gelişecektir. İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın niteliksel içeriğinin daha da doldurulması gerekmektedir. Önümüzdeki süreçte bunun için çabalayacağız” şeklinde konuştu.
Abhazya Parlamentosu Milletvekili İnal Tarba ise, Putin’in zaferinden sonra iki ülke arasındaki ilişkilere değinerek, “Abhazya, Rusya Federasyonu’nun seçilmiş başkanı Vladimir Putin’in eylemlerini destekliyor. Putin’in zaferi, Abhazya için çok şey ifade ediyor. Bizim tek stratejik ortağımız ve ülkemizin geleceği Rusya’dır” dedi.

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