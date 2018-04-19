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Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması: Hayatınızda duyduğunuzdan daha fazla yalan duyacaksınız

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 21:14 | Son Güncelleme

Yaklaşık bir buçuk yıldır Edirne Cezavi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 24 Haziran'daki erken seçimle ilgili açıklama yaptı. Demirtaş'ın açıklaması avukatları tarafından kullanılan Twitter hesabından paylaşıldı.

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması: Hayatınızda duyduğunuzdan daha fazla yalan duyacaksınız

"Gelin el ele verelim, bu korkunç kutuplaşmayı ortadan kaldıralım" diyen Demirtaş, "Siyasetçilerin her söylediğine inanmayın. Benimkine de. 24 Haziran’a kadar, hayatınızda duyduğunuzdan daha fazla yalan duyacaksınız" uyarısında bulundu.

Demirtaş'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımlar şöyle:

Sokakta, okulda, otobüste tanımadığınız insanların yüzüne bakın. Sizden olmadığını düşünüyorsanız nefret mi ediyorsunuz? Ya da korkuyor musunuz onlardan? Bu işte bir tuhaflık yok mu?

Gelin el ele verelim, bu korkunç kutuplaşmayı ortadan kaldıralım. Önümüzdeki seçimleri demokrasinin ve kardeşliğin düğününe dönüştürelim. İnanın yapabiliriz; inanın ve yapalım.

Güçlü Türkiye, güçlü demokrasi ile olur. Bütün sorunlarımızı ülkenin birliği içinde, adaletle çözebilecek ferasetimiz de cesaretimiz de samimiyetimiz de var. İnanın yapabiliriz; inanın ve yapalım.

Yoksulluğa, işsizliğe, açlığa mecbur değiliz. Dünyanın en büyük hazinesinin üzerinde yaşıyoruz. Hep birlikte üretip adilce paylaşarak fukaralığımıza son verebiliriz. İnanın yapabiliriz; inanın ve yapalım.

Siyasetçilerin her söylediğine inanmayın. Benimkine de. 24 Haziran’a kadar, hayatınızda duyduğunuzdan daha fazla yalan duyacaksınız. Ve de hakaret ve de iftira, tehdit, vaat, kibir, kompleks…

Bu tipleri gözünüzde fazla da büyütmeyin. Bir mühürlük canları vardır. İnanın yapabiliriz; inanın ve yapalım.

Karamsarlığa, korkuya, yılgınlığa yer açmayın yüreğinizde. Hep beraber daha çok çalışıp umudu gerçeğe dönüştüreceğiz. Haziran daha güzel olacak bu yaz. İnanın olacak. Hadi yapalım!

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
vayy buyuk baskan turkiye seni cok ozledi çik artik şu yikilasi zindandan.
sana çok yazık ediyorlar. Ama bu yanlarına kâr değil za ra r kalacak. en büyük korkuları sensin Demirtaş.
adam haklı beyler dağılın şimdi yalanlar hava uçucak ne uçaklar havada uçuçak ne titanikler denizde yüzüp marsta koloni kurup uzay memiklerimiz olucak :)
Ulan Demirtaş, neden pkk'lı olmayı seçtin hiç anlamıyorum, eğer pkk sevdalısı değil de vatan sevdalısı olsaydın, şimdiye elli defa iktidarda sen olurdun..
baskanım dogru dedıklerını duymadıkkı
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