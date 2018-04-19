Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması: Hayatınızda duyduğunuzdan daha fazla yalan duyacaksınız

"Gelin el ele verelim, bu korkunç kutuplaşmayı ortadan kaldıralım" diyen Demirtaş, "Siyasetçilerin her söylediğine inanmayın. Benimkine de. 24 Haziran’a kadar, hayatınızda duyduğunuzdan daha fazla yalan duyacaksınız" uyarısında bulundu.

Demirtaş'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımlar şöyle:

Sokakta, okulda, otobüste tanımadığınız insanların yüzüne bakın. Sizden olmadığını düşünüyorsanız nefret mi ediyorsunuz? Ya da korkuyor musunuz onlardan? Bu işte bir tuhaflık yok mu?

Gelin el ele verelim, bu korkunç kutuplaşmayı ortadan kaldıralım. Önümüzdeki seçimleri demokrasinin ve kardeşliğin düğününe dönüştürelim. İnanın yapabiliriz; inanın ve yapalım.

Güçlü Türkiye, güçlü demokrasi ile olur. Bütün sorunlarımızı ülkenin birliği içinde, adaletle çözebilecek ferasetimiz de cesaretimiz de samimiyetimiz de var. İnanın yapabiliriz; inanın ve yapalım.

Yoksulluğa, işsizliğe, açlığa mecbur değiliz. Dünyanın en büyük hazinesinin üzerinde yaşıyoruz. Hep birlikte üretip adilce paylaşarak fukaralığımıza son verebiliriz. İnanın yapabiliriz; inanın ve yapalım.