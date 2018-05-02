"Şener'in CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması CHP'lileri çıldırtır"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Abdüllatif Şener'in CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması bizi çıldırtmaz da CHP'lileri çıldırtır gibi geliyor bana. O çılgın CHP'liler harekete geçerler herhalde." dedi.

Elitaş, parlamentoda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için Abdüllatif Şener'in isminin geçtiğinin anımsatılması" üzerine Mustafa Elitaş, "Bizi ilgilendirmiyor. Abdüllatif Şener AK Parti'den ayrılmış. Ya istifa etti ya da ihraç ettiğimiz bir arkadaşımız. Hayırlısı olsun." ifadesini kullandı.

Elitaş, "Şener'in adaylığı sizi çıldırtır mı" sorusuna, "CHP'lileri çıldırtır gibi geliyor bana. Bizi çıldırtmaz da CHP'liler çılgına dönebilir, o çılgın CHP'liler harekete geçerler herhalde." yanıtını verdi.

CHP'nin adayının bugüne kadar açıklanmaması ile ilgili soru üzerine ise Elitaş, "Bu kadar hazırlıksız bir siyasi partinin anamuhalefet partisi olması üzücü bir hadise." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Elitaş, Türkiye'nin en büyük sorununun ana muhalefet sorunu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: