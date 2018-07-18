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TBMM Başkanı Yıldırım, memleketi Erzincan'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2018 18:30 | Son Güncelleme

 TÜRKİYE Büyük Millet Meclis Başkanı Binali Yıldırım, göreve başlamasının ardından ilk resmi ziyaretini memleketi Erzincan'a yaptı.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclis Başkanı Binali Yıldırım, göreve başlamasının ardından ilk resmi ziyaretini memleketi Erzincan'a yaptı. Yıldırım, yeni dönemde mecliste az münakaşa, çok müzakere yöntemini belirleyerek çalışacaklarını söyledi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere memleketi Erzincan'a geldi. Vali Ali Arslantaş'ı ziyaret eden Yıldırım, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı. Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değişen sistemle oluşan yeni mecliste görev yapmaktan onur ve şeref duyduğunu belirterek, "Hayat devam ediyor, iki ay önce başka bir konumdaydık, bugün başka bir konumdayız. Konumumuz, sıfatımız ne olursa olsun, ülkemiz için, milletimiz için elimizden geldiğince, bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değişen sistemle oluşan yeni mecliste başkan olarak görev yapmak bir onur, bir şeref olarak görüyorum. Yeni dönemde inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi yapacağı çalışmalarla çok daha yürütmenin elini rahatlatacak. Yasal düzenlemelerin yanı sıra demokrasimizin daha da geliştirilmesi hak ve özgürlüklerin daha da artırılması yönünde gayret edecek. Denge, denetleme ve yasal faaliyetlerini, uzlaşma kültürünü genişleterek, az münakaşa çok müzakere yöntemini belirleyerek sürdüreceğiz" dedi.

'OHAL VE BEDELLİ KONULARI MECLİS TATİLE GİRMEDEN YASALAŞACAK'

TBMM'nin halen çalışmaya devam ettiğini belirten Yıldırım, "İki kanun teklifi var, birincisi önümüzdeki hafta ele alınacak. Ağırlıklı olarak bildiğiniz gibi Olağanüstü Hal sona erdi. Olağanüstü Hal sona erince gerek FETO ile gerek terörle mücadele konusunda bir boşluk oluşmaması için bazı düzenlemeler yapılıyor. Bu düzenlemelere ihtiyaç var. Dolayısıyla o maddeler görüşülecek. İkinci teklif de bugün verildi. Burada da bedelli askerlik ile ilgili bir düzenleme söz konusu, aynı zamanda sağlık çalışanlarını ilgilendiren ve sporda şiddetin önlenmesine yönelik güvenlik boyutu olan düzenlemeler yer alıyor. İnşallah bunları da meclis tatile girmeden önce önümüzdeki hafta yasalaştırma imkanımız olacak" diye konuştu.

Yıldırım, açıklamasının ardından 3'üncü Ordu Komutanlığı ve Erzincan Belediyesi'ni ziyaret etti.

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