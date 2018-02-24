Trabzon’un kurtuluş yıl dönümüne kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’un kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Yücel Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’na tebrik telgrafı gönderdi.