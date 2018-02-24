HABER

Trabzon’un kurtuluş yıl dönümüne kutlama

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2018 12:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’un kurtuluş yıl dönümünü kutladı.Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Yücel Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’na tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’un kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Yücel Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’na tebrik telgrafı gönderdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sırra kadem basan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Sırra kadem basan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

Ünlü anket şirketi sahibinden bomba Meral Akşener açıklaması

Ünlü anket şirketi sahibinden bomba Meral Akşener açıklaması

Meral Akşener: Onu oradan alacağız! Ülkeyi babasının evi gibi yönetiyor

Meral Akşener: Onu oradan alacağız! Ülkeyi babasının evi gibi yönetiyor

Ortak ATM'lerde 100 liraya kadar 2.3 lira alınabilecek

Ortak ATM'lerde 100 liraya kadar 2.3 lira alınabilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’tan ABD’nin kararına tepki

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’tan ABD’nin kararına tepki

Aydemir: ‘Dadaşlar ak önderin ufkunda ’

Aydemir: ‘Dadaşlar ak önderin ufkunda ’

Aydemir: ‘Hak her daim galip, batıl her dem zail olacaktır’

Aydemir: ‘Hak her daim galip, batıl her dem zail olacaktır’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin atışlarda isabeti yüzde 96"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin atışlarda isabeti yüzde 96"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:

AK Parti İzmir teşkilatında öncelik gençler ve kadınların

AK Parti İzmir teşkilatında öncelik gençler ve kadınların

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.