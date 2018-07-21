Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, çocukları tutuklanan ailelerin bazı sorunları olduğunu belirterek, sorunların çözülmesi için CHP İl Başkanı ve milletvekillerinin ellerinden gelen çabayı gösterdiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, eşi tedavi gören eski CHP milletvekili ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın'ı Kepez ilçesindeki özel bir hastanede ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da seçim gecesi adliye önünde yaşanan gerginliğin ardından tutuklanan CHP'li 5 gençle ilgili, "Onların hiçbir suçları yok ama keyfi olarak içeride tutuluyorlar. Umarım kısa sürede özgürlüklerine kavuşurlar." dedi.

Kılıçdaroğlu, ailelerin bazı beklentilerinin olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şikayete bağlı bir suç olduğu için Adalet Bakanlığından izin gerekiyor. O iznin de bir an önce gelmesi lazım. Bu arkadaşlarımızın bir an önce tutukluluk hallerinin sona erdirilmesi gerekiyor. Bu konuda parti olarak elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Göstermeye de kararlıyız. Bizi sevindiren husus hapishanede olan genç arkadaşların morallerinin iyi olması. Onların hiçbir suçları yok ama keyfi olarak içeride tutuluyorlar. Umarım kısa sürede özgürlüklerine kavuşurlar."

