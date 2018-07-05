Yalova'nın CHP'li başkanı, İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman ile yardımcısı Halit Güleç ve meclis üyesi Adil Ürekli, parti il binasında yapılan belediye meclisi grup toplantılarına katılmadıkları gerekçesiyle, ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve Yalova Belediyesi Meclis Üyesi Adil Ürekli; CHP İl Yönetim Kurulu tarafından, partinin il binasında yapılan Yalova Belediye Meclisi CHP grup toplantılarına katılmadıkları gerekçesiyle ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Parti yönetimi, yaklaşık 2,5 yıldır Belediye Başkanı Vefa Salman'ın parti il binasında yapılan grup toplantılarına katılmadığını belirtti.
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belediyenin bürokratlarına bilgi vermesi için parti merkezine götürmem doğru olmazdı. O nedenle imar konularının görüşüldüğü belediye binasında yapılan toplantılara katıldım. Bana henüz tebligat yapılmadı, ancak disipline verildiğimiz söyleniyor, bu doğrudur" dedi.
CHP Yalova İl Başkanı Bahar Doğan ise hastanede olduğunu ve yönetim kurulunun aldığı karardan haberi olmadığını belirtti.
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