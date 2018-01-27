Alkol ve sigara yaşlılığın etkilerini arttırıyor

İSTANBUL, (DHA)-PLASTİK, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Op.Dr. Burak Türkyılmaz, yaş ilerledikçe meydana gelen kırışıklıkların en çok yüz bölgesinde gün yüzüne çıktığını, yer çekiminin de etkisiyle yüz altı dokularında sarkma oluştuğunu ancak yüz dolgunluğunun yeniden kazanılabileceğini belirtirken, sarkık ve yaşlı görüntüyü sigara ve alkol kullanımının tetiklediğine de dikkat çekti.

Op. Dr. Burak Türkyılmaz, sarkan cilt altı dokularının yüzde olması gerektiği yere çekilerek, yüzdeki dolgunluğun yeniden kazanılacağını ve cildin daha genç bir görünüme kavuşacağını söyledi.

"SİGARA VE ALKOL SARKIK VE YAŞLI GÖRÜNTÜYÜ ARTTIRIYOR"

Op. Dr. Türkyılmaz, alın germe ve kaş ameliyatının sonucunda bu bölgelerde ortaya çıkan düşüklüklerin de giderilebildiğini vurguladı. Yaş ilerlemesine paralel olarak yüzde oluşan sarkmaların yanı sıra alındaki çizgilerinde derinleştiğini belirten Burak Türkyılmaz, sarkık ve yaşlı görüntüyü sigara ve alkol kullanımının tetiklediğine de dikkat çekti.

Bütün bu nedenlerin kaş düşüklüğüne de yol açtığınının altını çizen Op. Dr. Türkyılmaz, cilde yeniden genç bir görünüm kazandıran bu ameliyatların bir kaç saat sürdüğünü belirtti ve "Orta yüz gençleştirme, alın germe ve kaş düşüklüğü ameliyatları sonrasında hastalar birkaç saat içerisinde taburcu edilebilmekte, yüz ve göz çevresinde ameliyat sonrasında oluşacak morluk ve şişlikler ise en fazla 10 gün içinde tamamen ortadan kaybolmaktadır” dedi.