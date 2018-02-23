Alman genç kadın Samsun’da kilolarından kurtuldu

Samsun’da obezite ameliyatı olarak 110 kilodan 73 kiloya düşen ünlü Makedon sanatçı Big Mama lakaplı Besiana Kasami’ye özenen Alman vatandaşı 20 yaşındaki Diala Maksudi, Samsun’da ameliyat olarak 92 kilodan 60 kiloya düştü.

Şeker hastalığı başta olmak üzere çok sayıda sağlık problemi bulunan ve tüm umutlarını yitiren 20 yaşındaki Diala Maksudi Samsun’a geldikten sonra hayatı değişti. İnternette Opr. Dr. Kerim Güzel tarafından obezite ameliyatı olan ünlü Makedon sanatçı Big Mama lakaplı Besiana Kasami’deki değişimi gören Diala Maksudi yaptığı araştırmalar sonucunda tedavi olmak için Samsun’a geldi. Samsun’da 8 ay önce obezite ve metabolik cerrahisi ameliyatı olan Alman Maksudi, 92 kilodan 60 kiloya düştü.

Tip 2 diyabet (şeker) ve obezite hastalığının tedavi edilebilir olduğunu ifade eden Obezite ve Metabolik Cerrahi Bölümü Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kerim Güzel, “Hastamız bize geldiğinde yaşı genç olduğundan umutları tükenmiş haldeydi ve kendinden hoşlanmayan bir bayandı. Yaptığımız mide ameliyatı ile fazla kilolarının yüzde 80’ini verdi” dedi.

Ameliyat hakkında bilgi veren Güzel, “Özellikle obezite ve metabolik cerrahisi düşünen hastalar dünyanın her yerinden ve Türkiye’nin diğer illerinden bizlere başvurarak tedavi oluyorlar. Birçok hastalığının altında yatan bir nedendir obezite. Gerek dünyada ve ülkemizde obezite hastası oranı artmaktadır. Bunun sebebi zaman yetiştirememesi ve fast food şeklinde beslenmeleri, spor alışkanlıklarından uzak olan bir topluma doğru gidişimizden kaynaklanıyor. Biz, obezite cerrahisi konusunda güçlü bir merkez olarak deneyimli personellerimizle birlikte yaklaşık bugüne kadar sekiz yüzdenden fazla hastayı bu merkezde tedavi ettik. Bundan da mutlu ve gururluyuz” dedi.

Yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı umutlarının tükendiğini belirten Diala Maksudi, "Bu sağlık sorunlarımdan dolayı artık hayata küsmüş vaziyetteydim. Samsun’a geldikten sonra hayatım tamamen değişti. Ameliyat sonrası ağrılarım oldu ama daha sonra ameliyat olmamış gibiydim. Türk insanı çok pozitif cana yakın insanlar ve Samsun insanını Alman kültürüne yakın buldum" diye konuştu.

Aynı merkezde ameliyat olan Big Mama Besiana Kasami, 11 ayda 110 kilodan 73 kiloya düşmüştü.