Anne sütünün 5 önemli yararı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülhan Ozan Altaş, anne sütünün bebeğin ilk 6 ayında tüm beslenme ve vitamin ihtiyaçlarını tek başına karşıladığını belirterek, içerdiği pek çok yararlı madde sayesinde bebeği hastalıklardan koruduğunu, emziren annelerin da bağışıklık sistemini güçlendirerek, özellikle meme kanserine yakalanma riskini azalttığını vurguladı. Memorial Dicle Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Gülhan Ozan Altaş, anne sütünün 5 önemli faydası hakkında bilgi verdi. Anne sütünü alan bebeklerde kulak ve akciğer enfeksiyonları, menenjit, viral sindirim sistemi hastalıklarının daha az görüldüğünün yapılan pek çok bilimsel çalışma ile kanıtlandığını belirten Altaş, bu hastalıklara karşı bebeği koruyan en önemli maddenin anne sütündeki Ig A adı verilen protein olduğunu dile getirdi. Bu protein, anne sütünde ve özellikle de kolostrum adı verilen ilk zamanlardaki sütte bol miktarda bulunduğunu dile getiren Altaş, “Ayrıca anne sütünün daha sonraki hayatta ortaya çıkabilecek diyabet, kolesterol, hipertansiyon ve inflamatuar bağırsak hastalıklarının gelişimini önlemede kısmen etkili olmaktadır. Anne sütü yerine, çeşitli formül mamalarla ya da inek, koyun, keçi sütü ile beslenen bebeklerde alerjik rahatsızlıklar daha fazla görülmektedir. Sadece anne sütünde bulunan Ig A bebeğin sindirim sisteminde koruyucu bir tabaka oluşturur ve bu tabaka, olası alerjik besinlerin bebeğin sindirim sitemine ulaşmasını engeller” dedi.

“Bebeğin aşırı kilo almasını önler”

Amerikan Pediatri Akademisi’nin obeziteyi önlemek için bebeklerin anne sütü ile beslenmesini önerdiğini vurgulayan Altaş, “Anne sütü alan bebeklerin daha iyi bir beslenme alışkanlığı edindiği gözlenmiştir. Ayrıca anne sütü daha az insülin (acıktıran, yağları depo eden hormon) ve daha fazla leptin (iştahı kapatan, yağları yakan hormon) içerdiği için bebeğin aşırı kilo almasını önleyici özelliktedir. Çeşitli bilimsel araştırmalarda, anne sütü ile beslenen bebeklerin daha zeki olduklarına ilişkin sonuçlara ulaşılmış olup bu araştırmaların birinde, 17 binden fazla bebek doğumdan sonra 6,5 yıl süre ile takip edilmiş ve bebeklerden uzun süre anne sütü alanların, daha yüksek bir zeka katsayısına sahip olduğu gözlenmiştir. Emzirme meme kanserine yakalanma riskini azaltır. Anne, bebeğini ne kadar uzun süre emzirirse, meme ve yumurtalık kanserine yakalanma olasılığı da o kadar azalmaktadır. Bu nedenle annenin meme kanserinden korunmak için bebeğini, en az bir yıl süre anne sütü ile beslemesi önermektedir. Emzirme, pek çok annenin psikolojisi üzerinde de olumlu etkiye sahiptir. Çünkü emzirme sürecinde anne vücudundan salgılanan oksitosin, rahatlatıcı özelliktedir” diye konuştu.