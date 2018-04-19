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Antalya'da "acil tıp" kongreleri

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.04.2018 21:33 | Son Güncelleme

Acil Tıp Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen 14. Ulusal Acil Tıp, 5. Kıtalararası Acil Durum, 5. Uluslararası Kritik Bakım Uzmanı kongreleri Antalya'da başladı

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) tarafından düzenlenen 14. Ulusal Acil Tıp, 5. Kıtalararası Acil Durum, 5. Uluslararası Kritik Bakım Uzmanı kongreleri Antalya'da başladı.

Serik ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen kongrenin açılışında konuşan ATUDER Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, Türkiye'de acil tıp alanında 10 yıl önce 200 civarında uzman bulunurken, günümüzde 2 bin 500 uzman, 2 bin 500 asistan, 100'ün üzerinde profesör, 100'e yakın doçentin görev yaptığını söyledi.

Cander, kongrelerde bin 500'den fazla bildiri ve tebliğ sunulacağını, 200'den fazla konunun ele alınacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından, acil tıp uzmanları tarafından bestelenen "acil tıp" şarkısının da tanıtıldığı açılış programında, "Yılın Acil Tıp Ödülü" Amerika Collage of Emergency Physicians Başkanı Paul Kivela'ya verildi. "Yılın Acil Tıp Çalışanı Ödülü" ise Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Paramedik Acil 112 personeli Burak Tatar adına yakın arkadaşı Ertuğrul Kılıç'a verildi.

Öte yandan açılış törenine Avrupa Acil Tıp Topluluğu Başkanı Roberta Petrino, Hindistan Acil Tıp Topluluğu Başkanı Srinath Kumar, Güney Afrika Acil Tıp Derneği Başkanı Roger Dickerson ve Meksika Acil Tıp Derneği Başkanı Daniel Lopez Tapia da katıldı.

Kongre, 22 Nisan'da sona erecek.

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Antalya Serik 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Belek

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