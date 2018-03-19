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Bebeklerde el tercihi hastalık belirtisi olabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.03.2018 18:51 | Son Güncelleme

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Çocuk Nöroloji Bölümü Doç.

Bebeklerde el tercihi hastalık belirtisi olabilir

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Çocuk Nöroloji Bölümü Doç. Dr. Sedat Işıkay çocuklarda el tercihinin sebebi hakkında merak edilenler hakkında bilgi verirken, tercihin hastalık haberci olabileceğini ifade etti.
Bebeklerde el tercihi iki yaşından önce olursa ne olur, bebeklerde el tercihi olmasa ne olur üzerinde değerlendirme yapan Çocuk Nöroloji Bölümü Doç. Dr. Sedat Işıkay, böyle tür durumlarda en yakın hastanedeki Çocuk Nöroloji bölümüne götürülmesi tavsiyesinde bulundu. İnsanlarda el tercihi iki yaşından sonra geliştiğini belirten Işıkay, “İki yaşından küçük tüm bebeklerde her iki el ve kol aktif olarak kullanılmaktadır. Bebeklik döneminde gelişim ile parelel olarak yüksek beyin fonksiyonlarının gelişimi ile ya sağlak ya da solak olunmaktadır. Erken yaşlarda el tercihinin olması kesinlikle normal bir durum değildir. Böyle bir durumun erken aylarda gelişmiş olması bir beyin hastalığına işaret eder. Biz klinikte erken el tercihi gelişimini beyin felci gelişmiş bebeklerde sıklıkla görmekteyiz. Bilindiği üzere beynimiz bir cevizin iki parçası gibi iki ana parçadan gelişmiş olup arasında korpuskallosum dediğimiz bir yapı ile birbirlerine yapıştırılmıştır. Beynin sağ tarafı vücudumuzun sol tarafını, sol tarafı da sağ tarafının fonksiyonlarını düzenlemektedir” dedi. Doç. Dr. Sedat Işık ay, “Beynin bir tarafında gelişebilecek bir hadisede vücudun karşı tarafında fonksiyon bozukluğu olacaktır. Ülkemizde serebralpalsi yani beyin felci hastalığı bin canlı doğumdan yanlızca 3 bebekte görülmektedir. Bu bebeklerin de çoğunda erken aylarda el tercihi gelişmektedir. El tercihi gelişiminde serebralpalsi dışında başka hastalıklarda olabilmektedir. Özellikle bebeklik döneminde zor doğuma bağlı doğum travmaları, boyun ve kol sinirinin incinmesine bağlı felçler, beyin kanaması, beyin tümörü, kas ve bağ hastalıkları ve ortopedik sorunlar neden olabilmektedir. Bir bebekte iki yaştan önce el tercihi gelişmiş ise mutlaka bir Çocuk Nöroloji Uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Böylelikle, altta yatabilecek ciddi problemlerin erken saptanması ile tedavi mümkün olacaktır” şeklinde konuştu.

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