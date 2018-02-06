Bebeklere su vermek ölümcül sonuçlar doğurabilir!

Bebeklerin beslenmesi, sütten kesilen bebekler, bebeklerin uyku eğitimi gibi birçok konuda uzman görüşleri var. Su zararsız bir içecek gibi görünebilir. Ancak araştırmalara göre bebeğinize su vermek büyük risk taşıyor. Bebekler tarafından tüketilen su, su zehirlenmesine neden olur bu da bebeğin nöbet geçirmesine, komaya girmesine hatta ölümüne neden olabilir. Peki, bebeğimize su vermek konusunda uzmanlar hangi tavsiyelerde bulunuyor?

SU GERÇEKTEN İHTİYAÇ MI?



Bebeklere en az 6 ay anne sütü verilmesi gerektiği bilinir. 6 aydan sonra 1 yudum su vermek güvenli kabul edilir. Ancak yapılan yeni araştırmalara göre, bebekler 1 yaşına gelene kadar su olmadan yaşayabilir. Bebekler su ihtiyacını anne veya inek sütünden karşılıyor.

SU BEBEKLER İÇİN NEDEN TEHLİKELİ?



Anne sütü protein, vitamin, mineral, karbonhidrat ve yağ gibi ihtiyaç duyulan besin maddelerini içermektedir. Bebekler hızlı bir şekilde büyür. Bebekler enerjik oldukları için ihtiyaçları bizimkinden daha yüksektir. Su bebeğin bu ihtiyaçlarını karşılamaz. Bebeğinizin hayati beslenme ihtiyaçları anne sütünde mevcuttur.

SU ZEHİRLENMESİ ÖLÜMCÜL OLABİLİR Mİ?



Kısa sürede çok fazla su tükettiğinizde su zehirlenmesi yaşarsınız. Yetişkinler susuzluğu düzenleyebilir ve su alımını durdurabilir ancak bebekler böyle bir yetkiye sahip olmadıkları için kontrol edemezler. Bu nedenle su zehirlenmesi bebeklerde ölümle sonuçlanabilir. (Sabah)