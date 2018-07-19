Benlerinizi yakın takibe alın!

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Deri Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Asuman Cömert Erkılınç, özellikle yaz döneminde güneşe maruziyetle birlikte benlerin sayısının arttığını belirterek korunma için uyarıyor… Benler doğumla birlikte ortaya çıkıyor ve yetişkinlik döneminde bir kişide ortalama 40 ben görülüyor. Kalıtsal faktörler, hayat boyu maruz kalınan güneşin etkisi, ergenlik hamilelik gibi hormonal değişiklikler gibi birçok etkene bağlı olarak da sayılarında artabiliyor. Her ne kadar tehlikeli oluşumlar olarak görülmese de benlerin yakından takip edilmesi önem taşıyor. Zira melanomların yaklaşık yüzde 30’unun nedenini benler oluşturuyor. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Deri Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Asuman Cömert Erkılınç, özellikle yaz aylarında ben takibine ayrı bir özen gösterilmesine dikkat çekiyor. GÜNEŞTEN KORUNMAK ŞART Sonradan edinilmiş benlerin güneşle çok ilgili olduğunun altını çizen Doç. Dr. Asuman Cömert Erkılınç, özellikle güneş ışınlarının en yoğun olduğu şu günlerde korunmayla ilgili dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıralıyor:

"Yeni ben gelişimini önleyecek en önemli davranış biçimi güneşten korunmaktır. Bunun için özellikle saat 11.00-16.00 saatleri arasında güneşe çıkmayın. Ayrıca, deniz kenarında ya da güneşin altında bulunma şartı olmaksızın her gün en az 15 koruma faktörlü güneş kremleri kullanın. Uzun kollu giysiler ve geniş kenarlıklı şapka giymek gibi fiziksel korunma yöntemleri uygulamak ve solaryumdan kaçınmak da önem taşıyor." BENLERDEKİ BU KRİTERE DİKKAT Asimetri özelliği; İyi huylu benler çoğunlukla simetrik oluyor. Oval veya yuvarlak görünen benler normalken, asimetrik bir şekle büründüğünde risk oluşturur.

Kenar özelliği; Kenarları girintili çıkıntılı yani düzensiz bir şekil alan benlerin önemsenmesi gerekir. Rengi; İyi huylu benlerde çoğunlukla tek bir rengin hakim olduğu görülüyor. Eğer bende homojen kahverenkli pigmentasyon yerine siyahlı, beyazlı, pembeli gibi alacalı renklenme oluşmuşsa durumunda zaman kaybetmeden bir uzmana danışmak önem taşıyor. Çapı; Selim olan benlerin çapı genellikle 5 mm'den küçük oluyor. Dolayısıyla daha büyük olan ya da büyüme eğilimi gösteren benlerde dikkat etmek gerekiyor.

Kabarması; Bir benin aniden deri yüzeyinden yukarıya doğru kabarması ya da büyüklüğünün iki katına ulaşması da dikkat gerektiren özelliklerden birini oluşturuyor. Ayrıca, bu kriterlerin dışında, bir benin üzerinde kanama, kaşıntı, ağrı, kabuklanma olması ya da benin bir bölümünün aniden kaybolması gibi durumlar da benin kötü huylu olabileceği şüphesini doğuruyor. Çünkü melanomların yaklaşık yüzde 30'u benlerden gelişiyor.