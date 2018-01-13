Böbreklerinizin düzgün çalışmadığını gösteren belirtiler

Son Güncelleme 11 saat önce SAĞLIK HABERLERİ | 13.01.2018 17:37 |11 saat önce

Zihnimiz her gün tonlarca bilgiyi işler, bedenimiz binlerce eylem gerçekleştirir. Bu yoğun dünyada yaşamak vücudunuzun gönderdiği bazı mesajları almayı kaçırmanıza neden olabilir. Böbrekleriniz size mesaj gönderiyor olabilir mi?

Vücudunuzda sinyalleri iletmeme ve bunlara tepki vermemenin sonuçları şiddetli olabilir. Böbreklerinizin düzgün çalışmadığını gösteren işaretlerin bir listesini hazırladık. Bu sinyallerden kaçını vücudunuz size gönderiyor gelin birlikte bakalım. UYKU BOZUKLUĞU Böbrekleriniz düzgün çalışmadığında, toksinlerin idrarla vücuttan çıkar ve kanınızda kalmaz. Artan toksin seviyesi uykuya dalmayı zorlaştırır. Daha az uyku uyumanız, böbrek fonksiyonlarının azalmasına neden olur. Kronik böbrek hastalığı olan insanlar uyku apnesine daha sık maruz kalırlar. Uyku apnesi, uyurken nefesin bir veya birden daha fazla durmasına neden olan bir rahatsızlıktır. Bu duraklamalar birkaç saniyeden bir dakikaya kadar sürebilir. Her duraklamadan sonra, normal nefes alma yüksek sesle geri döner. Ağır horlama gibi bir şikâyetiniz varsa doktora görünme vaktiniz gelmiş demektir. BAŞ AĞRISI, YORGUNLUK VE GENEL ZAYIFLIK Sağlıklı ve düzgün işleyen böbrekler, vücudumuzda bulunan D vitaminini, güçlü kemikleri korumak ve Eritropoietin (EPO) adlı bir hormon üretmek için dönüştürürler. Bu hormon, kırmızı kan hücrelerinin üretiminde önemli bir rol oynamaktadır. Böbrekler düzgün çalışmadığında daha az EPO üretirler. Kırmızı kan hücrelerinin azalması, kaslarınızın ve beyninizin hızla yorulmasına neden olur.

Kronik böbrek hastalığı olan insanlarda anemi görülür. Normal böbrek fonksiyonlarının % 20 ila % 50'sinde anemi gelişmeye başlayabilir. Yeterince dinlenip uyuyorsanız, ancak yorgunluk ve düşük enerji seviyeleri ile genel zayıflığınız halen devam ediyorsa, gecikmeden doktorunuzu ziyaret etmelisiniz. KURU VE KAŞINTILI DERİYE SAHİP OLMAK Sağlıklı böbrekler, kandaki atıkları ve ekstra sıvıları atarak, kırmızı kan hücrelerini üretmeye yardım eder ve vücudunuzdaki uygun mineral miktarını korur. Kaşıntılı ve kuru cilt, böbreklerin kemik ve böbrek hastalığına neden olabilecek mineral ve besin maddelerinin doğru dengesini sağlamaktaki başarısızlık sinyalini verir.

Kuru ve kaşıntılı cildiniz varsa, daha fazla su tüketmeye çalışın. Kaşıntı için herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuza danışın. Bazı ilaçlarda böbrek işlevinize zarar verebilecek maddeler bulunur. KÖTÜ NEFES Atıklar kanda biriktiğinde, yiyeceklerin tadını değiştirir ve ağzınızda metalik bir tat bırakır. Kötü nefes almak, kan dolaşımında çok fazla toksine sahip olduğunun başka bir işaretidir. İştahınızı genel olarak kaybedebilirsiniz, bu da sağlıksız kilo kaybına neden olabilir.

NEFES DARLIĞI Böbrek hastalığı ile nefes darlığı birbiriyle bağlantılıdır. Böbrekler düzgün çalışmadığında, vücuttaki ekstra sıvı akciğerlere girer. Anemi vücudunuzu oksijenden yoksun bırakır ve bu nefes darlığı ile sonuçlanır. AYAK VE ELLERDE ŞİŞME Düzgün çalışmayan böbrekler ayak bilekleri, ayaklar ve ellerinizde şişmeye neden olan sodyum tutulmasına neden olur. Vücudunuzun alt kısımlarının şişmesi kalp ve karaciğer hastalıkları veya bacak problemlerini de gösterebilir.

Bazen ilaç almak, tuzu azaltmak ve sıvı almak şişmeyi önleyebilir. Eğer yardımcı olmazsa, ayrı bir tedaviye ihtiyacınız var demektir. SIRT AĞRISI Böbrek yetmezliği, genellikle sırt ağrısına neden olabilir. Kasık veya kalça bölgesinde hissedilebilir. Sırt ve bacak ağrısı, böbrek kistleri, böbreklerde oluşan sıvı dolgulu keselerden dolayı meydana gelebilir ve polikistik böbrek hastalığının bir sonucudur. Böbrek yetmezliğine bağlı sırt ağrısı, hasta hissi, kusma, yüksek vücut ısısı ve sık idrara çıkma eşlik eder. Normal sırt ağrısı böbreklerle hiçbir korelasyon göstermez, ağrı daha lokalizedir ve aniden olur, ateş yoktur. Sırt ağrısı yaşıyorsanız ve ağrı kesici haplar etkisiz ise doktorunuzu görünün.