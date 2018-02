Çermik’te hemodiyaliz ünitesi açıldı

Diyarbakır’ın Çermik İlçe Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan 5 adet hemodiyaliz ünitesi, diyaliz hastalarının önemli sağlık sorunlarından birine cevap veriyor.

Çermik Devlet Hastanesi bünyesinde 5 adet hemodiyaliz ünitesi kuruldu. Ünitelerin, Çermik ve Çüngüş’te yaşayan vatandaşların en önemli sağlık sorunlarından birine cevap verdiğini belirten İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Seyfullah Baykara, “Daha önce hastanemizde diyaliz ünitesi olmadığı için diyaliz hastaları haftanın 3 günü komşu ilçe Ergani’ye gitmek zorunda kalıyorlardı. Diyalize girebilmek için gerek maddi gerekse manevi birçok sıkıntı çeken hastalar artık servisle evlerinden alınıyor ve diyalize girdikten sonra tekrar servis ile evlerine bırakılıyorlar" dedi.

Hastane bünyesinde yapılan ek hemodiyaliz binasında, sistemin kurulmasında ve cihazların fonksiyonel hale getirilmesinde ciddi bir çaba sarf edildiğini kaydeden Baykara, “Hastalarımızın sağlığı açısından haftanın 3 günü 3-4 saat tedavi altına alınıyor. Onun için hastaların programını ona göre düzenliyoruz. Hastalarımızı diyaliz ünitesi tedavisinde konusunda uzman doktor, hemşire ve idari sağlık personeli görev yapmaktadır. Diyaliz ünitesinin hizmete girmesiyle diyalizde hasta bakmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bundan gurur duyuyoruz. Şu anda faal olan 5 ünitemiz var. Hasta sayımız 21. Gelen hasta potansiyeline göre kapasitemizi daha da arttıracağız. İlk olarak bu işi burada başlatmak bizim için önemli bir adımdır. Hastanemizin her biriminde her alanında bu tarz atılımlar olacak” diye konuştu.

Diyaliz ünitesi faaliyete geçmeden önce Ergani’ye gitmek zorunda kaldıklarını belirten diyaliz hastalarından Mehmet Şeker, “Çermik Devlet Hastanesinde faaliyete geçen hemodiyaliz ünitesi bizleri gerçekten çok sevindirdi. Ünitenin kurulması bizi maddi-manevi büyük bir külfetten kurtardı. Sağ olsunlar bu sıkıntılarımız artık geride kaldı. Şu an araç ile evimizden alıyorlar, güler yüz ile bizleri karşılıyor, yemeğimize varıncaya kadar yardımcı oluyorlar. Kendilerine minnettarız. Ünitenin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.