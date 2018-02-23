Diş kaygısı ve korkusunun ilacı müzik

Müzik; Otonom Sinir Sistemi Üzerinden Kaygıyı Azaltır İnsanın duygu sistemini harekete geçirerek kişinin kendini iyi hissetmesini sağlayan acıların ve ağrıların bastırılmasını sağlar. Müziğin insan ruhuna ne kadar iyi geldiği çok eski yıllardan beri bilinmekte ve hatta tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Müzik ile tedavi anlayışı Selçuklulardan Osmanlılara dek uzanan bir uygulamadır. Osmanlı imparatorlarından Sultan II. Bayezid, 1484 yılında Edirne’ de merkezi planlaması ve akustiği ile müziği tedavi amaçlı kullandığı Darüşşifa’ nın temellerini atmıştır. Bu hastanenin en büyük özelliği tedavide dönemin hekimlik bilgilerinin yanında musiki, su sesi ve güzel kokuların kullanılmış olmasıdır. Haftanın üç günü on kişiden oluşan hanende ve sazende topluluğu, müzik sahnesinde her hastalığa göre farklı makam çalıp söylerlermiş. Örneğin; sinirli kişilere Irak, baş ağrısı için Rehavi makamları çalınırmış.

Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Endodonti Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Burçin Arıcan Öztürk, ‘’Diş tedavisi kaygısının bilinen en büyük nedeni ağrı ve ağrı oluşma olasılığıdır. Bu nedenle hekimlerin ağrıyı iyi yönetmeleri gerekmektedir. Özellikle kaygılı hastanın bilinci açıkken oluşturulan uyku ve depresyon ilaç kullanımı tercih edilebilir fakat bu, maliyeti oldukça arttırır. Bu nedenle, olası medikal risklerinden dolayı mümkün olan durumlarda farmakolojik olmayan müdahaleler tercih edilmelidir’’ dedi.

Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Endodonti Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Burçin Arıcan Öztürk, ‘’Sağlık alanında yapılan birçok araştırmada müzik dinlemenin kanser hastalarında, koroner kalp hastalıklarında, sınav dönemindeki aşırı stres durumlarında, medikal bir prosedürü veya cerrahi işlemi bekleme sırasında oluşan kaygının azaltılmasında etkili olduğu gösterilmiştir. Artık dünyada bu süreci takip eden müzik terapistleri mevcuttur ve kişiye özel müzik seçimlerine yardımcı olmaktadır. Tüm dünyada müzik terapistleri hastanın aktif olarak odaklanmasını, müzik sayesinde rahatlamasını ve hayal kurmasını, müzik rehberliğinde derin nefes almasını öğretirler.

Kaygıyı Giderme de En Etkili Yöntem Ortam Müzikleri



Bizim diş kliniklerimizde ise, müzik ile olan tedavide daha çok ortam müzikleri kullanılmaktadır. Kulaklık ile dinletilen müzik, hastanın ortamdan kopmasına ve hekimi ile iletişim kuramamasına neden olur. Bu da kaygıyı arttırabilir. Ortam müziklerinde latin, soft veya piyano müzikleri en çok tercih edilenlerdir. Yapılan çalışmalarda hastanın kendi seçmiş olduğu müziklerin kaygı gidermede daha etkili olduğu görülmüştür. Orta şiddette diş hekimi kaygısı olan bireylerde müzik oldukça etkiliyken, aşırı kaygılı bireylerde en etkili yöntem ise sık ara vermektir. Müzik dinleme periyotları 5 dakika gibi kısa bir süre olmamalıdır. Müzik sesinin yüksekliği hasta isteğine göre ayarlanmalıdır. Hasta sadece işlem sırasında değil bekleme salonundayken de müzik dinlemelidir.

Yrd. Doç. Dr. Burçin Arıcan Öztürk, ‘’Diş hekimi koltuğu birçok hasta için tek başına yeterince kaygı vericidir. Özellikle ağrılı bir işlem olduğuna inanılan kanal tedavisi ve çekim işlemleri sırasında hastalarımız endişelenebilir. Bu ve bunun gibi birçok işlemde hekimin hastayla iletişiminin yanı sıra ortamda hastayı motive edecek uygun ses ayarındaki bir müzik de hastanın anksiyetesini azaltmada etkili olacaktır.’’