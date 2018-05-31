Dünya Sigarayı Bırakma Günü: En çok ve en az sigara içilen ülkeler hangileri?

Bugün 31 Mayıs Dünya Sigarayı Bırakma Günü ya da Tütünsüzlük Günü.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, çeşitli ülkelerde sigara kullanımını kısıtlama politikaları sonuç veriyor. Bir yılda bir milyon kişinin sigarayı bıraktığı Fransa, bu ülkelerin başında geliyor.

Öte yandan sigara yasaklarına rağmen dünyada sigara içenlerin toplam sayısı ise arttı.

Peki en çok ve en az sigara içilen ülkeler hangileri?

En çok sigara içilen ülkeler

1) Kiribati

Büyük Okyanus'taki Kiribati ada ülkesi, en yüksek sigara tüketimi oranına sahip. Ülkede her 3 erkekten ikisi ve en az 3 kadından biri sigara içiyor.

103 bin nüfuslu ülkede tütün kontrolü yasaları çok zayıf, vergiler de çok düşük. Sigaraya erişim de çok daha kolay ve ucuz.

2) Karadağ

Dünya sıralamasında ikinci gelen Karadağ, yüzde 46 ile Avrupa'da en çok sigara içen ülke. 633 bin nüfuslu Doğu Avrupa ülkesinde geçen yıl her yetişkin en az 4 bin sigara içti.

Ülkede kamusal alanlarda sigara içmek yasak. Ofis, restoran, bar, hatta ulaşım araçlarında ise serbest.

3) Yunanistan

Dünyada en çok sigara içilen 3. ülke, Yunanistan. Ülkede erkek nüfusun yarısından fazlası, kadın nüfusun da yüzde 35'i düzenli olarak sigara yakıyor.