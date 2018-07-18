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Evinde kalça büyütme operasyonu yapan sosyete doktoru hastası ölünce kaçtı

18.07.2018 11:02 | Son Güncelleme

Brezilya'da evinde bir kadına kalça büyütme iğneleri yapan "Dr. Bumbum" (Popo) lakaplı sosyete doktoru Denis Furtado, hastası ölünce kayıplara karıştı.

Evinde kalça büyütme operasyonu yapan sosyete doktoru hastası ölünce kaçtı

Brezilya'da evinde bir kadına kalça büyütme iğneleri yapan "Dr. Bumbum" (Popo) lakaplı sosyete doktoru Denis Furtado, hastası ölünce kayıplara karıştı.

Cumartesi akşamı yapılan operasyonda fenalaşan Lilian Calixto adlı iki çocuk annesi 46 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Hakkında tutuklama emri çıkarılan doktorun nerede olduğu bilinmiyor.

'Operasyonu sevgilisiyle birlikte yaptı'

Furtado'nun operasyonu birlikte yaptığı öne sürülen sevgilisinin ise gözaltına alındığı belirtiliyor.

Instagram'da yaklaşık 650 bin takipçisi olan 45 yaşındaki Furtado, sık sık Brezilya televizyonlarına çıkıyor.

Operayon için 2 bin kilometre uzaklıktaki Cuiaba kentinden Rio de Janeiro'ya gelen kadına bu tür operasyonlarda olduğu gibi akrilik cam dolgusu enjekte edildiği tahmin ediliyor.

Rio de Janeiro Tabibler Odası, Calixto'nun ölümü üzerine soruşturma başlatırken Brezilya Plastik Cerrahi Derneği Başkanı Niveo Steffen, uzmanlık alanı olmamasına rağmen sektörde pek çok kişinin faaliyet göstermeye başladığına dikkat çekerek "Evde plastik cerrahi yapamazsınız" dedi.

Steffen, "Birçok kişi, insanlara etik olmayan şekilde hayal satıyor. Zayıf insanlar, koşulların uygun olup olmadığını sorgulamadan düşük fiyatların cazibesine kapılıyor" diye konuştu.

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