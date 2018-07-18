Evinde kalça büyütme operasyonu yapan sosyete doktoru hastası ölünce kaçtı

Brezilya'da evinde bir kadına kalça büyütme iğneleri yapan "Dr. Bumbum" (Popo) lakaplı sosyete doktoru Denis Furtado, hastası ölünce kayıplara karıştı.
Cumartesi akşamı yapılan operasyonda fenalaşan Lilian Calixto adlı iki çocuk annesi 46 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Hakkında tutuklama emri çıkarılan doktorun nerede olduğu bilinmiyor.
Furtado'nun operasyonu birlikte yaptığı öne sürülen sevgilisinin ise gözaltına alındığı belirtiliyor.
Instagram'da yaklaşık 650 bin takipçisi olan 45 yaşındaki Furtado, sık sık Brezilya televizyonlarına çıkıyor.
Operayon için 2 bin kilometre uzaklıktaki Cuiaba kentinden Rio de Janeiro'ya gelen kadına bu tür operasyonlarda olduğu gibi akrilik cam dolgusu enjekte edildiği tahmin ediliyor.
Rio de Janeiro Tabibler Odası, Calixto'nun ölümü üzerine soruşturma başlatırken Brezilya Plastik Cerrahi Derneği Başkanı Niveo Steffen, uzmanlık alanı olmamasına rağmen sektörde pek çok kişinin faaliyet göstermeye başladığına dikkat çekerek "Evde plastik cerrahi yapamazsınız" dedi.
Steffen, "Birçok kişi, insanlara etik olmayan şekilde hayal satıyor. Zayıf insanlar, koşulların uygun olup olmadığını sorgulamadan düşük fiyatların cazibesine kapılıyor" diye konuştu.
AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!
İstanbul'da metrobüs sapığı suçüstü yakalandı
17 yıl sonra aynı pozu verdi! İşte sonuç...
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
K. Kore lideri teftiş ettiği yatırımların hiçbirinden memnun kalmadı
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
CHP'de olağanüstü kurultayla ilgili flaş iddia: Kılıçdaroğlu aday olmayacak
Trafik tıkanınca sevişmeye başladılar!
Kredi borcundan bıktı, kurtulmak için bakın ne yaptı
CHP'de imza muamması! Olağanüstü kurultay için kaç imza toplandı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum