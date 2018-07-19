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Hacettepelilerden sağlıkta şiddete tepki

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.07.2018 14:10 | Son Güncelleme

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisinde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın, bir hasta yakını tarafından darbedilmesini protesto etti

ANKARA (AA) – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisinde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın, bir hasta yakını tarafından darbedilmesini basın açıklamasıyla kınadı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi binası önünde toplanan grup, saldırıyı, “Hekime şiddet sona ersin!, Emeğe saygı şiddete sıfır tolerans!, #ArtıkYeter, Sağlıkta şiddete hayır!” ve şiddet nedeniyle hayatını kaybeden doktorların isimlerinin yazılı olduğu dövizlerle protesto etti.

Grup adına basın açıklaması yapan Fakülte Öğrenci Temsilcisi Mustafa Tuğrul Demir, meslektaşları Yalçın’a yapılan saldırıya karşı tek yürek olduklarını göstermek amacıyla toplandıklarını belirtti.

Sağlık şiddetinden dolayı hayatlarını kaybeden hekimleri unutmalarının mümkün olmadığını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Biz sağlık çalışanları, bayramı, hafta sonu olmadan ailesinden fedakarlık yaparak büyük bir özveri ile çalışıyoruz. OECD ülkelerine göre, yarı sayıda hekimimiz ve sağlık çalışanımız olmasına karşın dört kat fazla hasta bakmakta, 24 saat gözümüzü kırpmadan nöbet tutmakta ve can kurtarmaktayız. Görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan sağlık personeli ne yazık ki her geçen gün daha fazla psikolojik ve fiziksel şiddete uğramaktadır. Kanunlar caydırıcı olmadığı için ve alınan önlemlerin yetersiz kalması sebebiyle ne yazık ki her ay binden fazla sağlık çalışanı şiddete maruz kalmaktadır."

Meslektaşlarını şiddete karşı bir ve beraber olmaya davet eden Demir, "Hacettepe Tıp Fakültesi öğrencileri olarak bugün Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’a yapılan saldırının bir benzerini yarın yaşamamak adına ‘Artık yeter’ diyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şiddet olaylarının artık münferitlikten çıkıp, bir sağlık terörü haline geldiğine işaret eden Demir şiddet uygulayanlara yönelik caydırıcı ve önleyici cezalar verilmesini ve sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenlemenin Meclis tatile girmeden çıkarılmasını talep etti.

Açıklamaların ardından, şiddet sonucu hayatını kaybeden sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulunuldu. Basın açıklamasına Tıp Fakültesi öğrencilerinin yanı sıra üniversite yönetiminden ve Ankara Tabip Odasından da temsilciler katıldı.

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