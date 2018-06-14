Acıbadem Fulya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, özellikle de oruç tutanların tatlı tüketirken çok daha dikkatli olmaları gerektiğini belirterek “Uzun süreli açlık nedeniyle metabolizmamızın yavaşladığı, kan şekeri düşüklüğü ile tatlı isteğinin arttığı Ramazan’dan sonra bir anda kilo almamak ve sindirim problemleri yaşamamak için bayramı hafif seçeneklerle geçirmeye çalışmalısınız. Bayramın olmazsa olmazı tatlıları ağır, şerbetli olanlar yerine sütlü, meyveli olacak şekilde ayarlamak hayat kurtarıcı olacaktır” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, hafif ve sağlıklı 5 bayram tatlısı tarifi verdi, bayrama özel beslenmenin püf noktalarını anlattı.
İNCİR DOLMASI
12 kuru incir
1 su bardağı hurma
1/2 su bardağı ceviz veya fındık
Hurmaları ve incirleri 1 lt kaynar suda 5 dakika bekletin. Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp, hurma püresi haline getirin. İncirlerin saplarını koparın, içini oyun. Hurma püresine dövülmüş cevizleri veya fındıkları ekleyin ve iyice karıştırın. 1 tatlı kaşığı kadar harcı incirlerin içine ekleyin, ağzını büzdükten sonra tencereye dizin ve 1 su bardağı su ilave ederek kısık ateşte 20 dakika pişirin. Hem tatlı isteğinizi bastırmaya hem de bağırsaklarınızın iyi çalışmasına yardımcı olacaktır.
DONDURMA
Bir porsiyon için
1 kase yoğurt
1/2 muz
3-4 çilek
Yoğurt, donmuş çilek ve muzu blenderdan geçirin. İsterseniz 1 çay kaşığı bal, vanilya gibi eklemeler yapabilirsiniz. 3-4 saat buzlukta bekletin. İstediğiniz farklı meyveleri kullanarak yapabileceğiniz bu basit tarif hem sıcak günlerde ferahlamaya yardımcı olacak hem de şeker eklenmeden yapılmış lezzetli bir dondurma yemenizi sağlayacak.
YULAFLI TOPLAR
1 büyük boy muz
1 su bardağı yulaf ezmesi
1 avuç kuru meyve
Muzu çatal yardımıyla ezin, üzerine 1 su bardağı yulaf ezmesi ve 1 avuç kuru meyve ilave edin. Karışımı top haline getirin.180 derece de ısıtılmış fırında 15 dk pişirin. Tarçın veya hindistancevizi ilave edebilirsiniz. 1 fincan açık çay veya bitki çayı ile 2-3 adet yulaflı top yemek doyurucu bir alternatiftir.
TARÇINLI ELMA TATLISI
Bir porsiyon için
1 adet elma rendesi
1 tatlı kaşığı hindistan cevizi
1 çay kaşığı tarçın
3 bütün öğtülmüş ceviz veya 10 adet öğütülmüş fındık
½ paket diyet bisküvi
Malzemeleri bir tavada elmalar suyunu salıp çekene kadar pişirin. Diyet bisküvileri ufalayın. Soğuyan karışımı bisküvilerin üzerine ilave edip toplar haline getirin. Bu tatlı ile hem şekerin kana karışma hızını azaltarak insülin seviyesini kontrol eden, çözünebilir posa içeren elmayı tüketmiş olursunuz hem de tatlı isteğinizi rahatlıkla kontrol altına alırsınız.
MAGNOLİA
Bir porsiyon için
2 su bardağı süt
1 yemek kaşığı buğday nişastası
1 yemek kaşığı tam buğday unu
5-6 adet petibör bisküvi
Çilek, şeftali veya muz
Süt, nişasta ve tam buğday ununu çırpın ve karıştırarak muhallebi kıvamı almasını sağlayın. Bir kasenin dibine ufaladığımız bisküvilerin bir kısmını koyun, üzerine pişirdiğiniz muhallebiyi ilave edin ve kalan bisküvileri ekleyin. Çilek, şeftali veya muz ile süsleyin.
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