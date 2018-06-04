Havuzlar sağlığınızı tehdit ediyor!

Uzmanlar, havuzların temizliğinde Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektan maddelerinin kullanılmasını isterken, vatandaşlara da hangi havuzları tercih etmeleri gerektiği ile ilgili uyarılarda bulundu.

Hava sıcaklıklarının artmaya başladığı yaz günlerinde, aileler özellikle hafta sonları soluğu yüzme havuzlarında alıyor. Havuzların temizliğinde kullanılan kimyasalların gelişigüzel seçilmesi ise sağlık açısından büyük risk oluşturuyor. Yüzme havuzlarının tabi olduğu sağlık esaslarının yönetmelik ile belirlendiğini ifade eden Urla İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cenk Benli, ilçe sağlık müdürlüğü yada toplum sağlığı merkezi yetkililerinin her ay havuzlarda denetim yaptığını dile getirdi.

Numunelerde aylık ve günlük bakılması gereken belli parametreler olduğunu söyleyen Dr. Benli, “Laboratuvarlarımızda mikrobiyolojik ve kimyasal parametrelere bakıyoruz. Bir tane bakteri ya da mantar olması durumunda havuzun işletmesi durdurulur. Kimyasal parametrede bozukluk varsa 15 gün süre veriyoruz ve kontroller sürdürülüyor” dedi. Havuzlarda kullanılan ana kimyasalın klor olduğunu belirten Benli, klor az olduğunda virüs ve bakterilerin kolaylıkla üreyebileceğini söyledi. Buna bağlı enfeksiyon, cilt, sindirim ve idrar yolu hastalıklarının ortaya çıkabildiğini anlatan Benli, şöyle konuştu: