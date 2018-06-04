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Havuzlar sağlığınızı tehdit ediyor!

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.06.2018 09:21 | Son Güncelleme

Yaz aylarının geldiği şu günlerde sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu havuzlarda alıyor. Peki bazen günlük kaçamaklar bazense tatil bölgelerinde havuzda eğlenmeyi tercih eden kişiler nelere dikkat etmeli? İşte havuzdaki tehlike...

Havuzlar sağlığınızı tehdit ediyor!

Uzmanlar, havuzların temizliğinde Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektan maddelerinin kullanılmasını isterken, vatandaşlara da hangi havuzları tercih etmeleri gerektiği ile ilgili uyarılarda bulundu.

Hava sıcaklıklarının artmaya başladığı yaz günlerinde, aileler özellikle hafta sonları soluğu yüzme havuzlarında alıyor. Havuzların temizliğinde kullanılan kimyasalların gelişigüzel seçilmesi ise sağlık açısından büyük risk oluşturuyor. Yüzme havuzlarının tabi olduğu sağlık esaslarının yönetmelik ile belirlendiğini ifade eden Urla İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cenk Benli, ilçe sağlık müdürlüğü yada toplum sağlığı merkezi yetkililerinin her ay havuzlarda denetim yaptığını dile getirdi.

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Numunelerde aylık ve günlük bakılması gereken belli parametreler olduğunu söyleyen Dr. Benli, “Laboratuvarlarımızda mikrobiyolojik ve kimyasal parametrelere bakıyoruz. Bir tane bakteri ya da mantar olması durumunda havuzun işletmesi durdurulur. Kimyasal parametrede bozukluk varsa 15 gün süre veriyoruz ve kontroller sürdürülüyor” dedi. Havuzlarda kullanılan ana kimyasalın klor olduğunu belirten Benli, klor az olduğunda virüs ve bakterilerin kolaylıkla üreyebileceğini söyledi. Buna bağlı enfeksiyon, cilt, sindirim ve idrar yolu hastalıklarının ortaya çıkabildiğini anlatan Benli, şöyle konuştu:

havuz_tehlike_havuz_saglik

“Klorun fazla olması ise özellikle ciltte alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bunlar kaşıntı, kızarıklık ve döküntü gibi belirtilerdir. Ayrıca gözde akma, sulanma, kızarıklık, kaşıntı gibi rahatsızlıklar yaşanabilir. Klorun düzeyi aşırı olduğunda ise özellikle kapalı havuzlarda solumaya bağlı olarak akciğer rahatsızlıkları başlar. Bu rahatsızlıkların başında astım gelir. Denetimleri ilçe sağlık müdürlüğü çevre sağlık teknisyenleri ve uzman hekimler birlikte üstleniyor. İl sağlık müdürlüğü ekipleri de bu denetime katılıyor. Ayda bir kez yaptığımız bu denetimleri habersiz tekrarlıyoruz. Bir bozukluk çıktığında havuz kapatılıyor. İhbar üzerine bir ay içinde birden fazla denetim yapıyoruz. Vatandaşlar sorun gördüğünde havuz operatörüne konuyu aktarsın. Eğer düzelme olmazsa Sağlık Bakanlığı veya ilçe sağlık müdürlüğü numaralarından bize ulaşabilirler. Ekipler birkaç gün içinde gelip denetim yapar.”

havuz_tehlike_havuz_saglik

TEMİZ HAVUZ SERTİFİKASINA DİKKAT

Denetimlerde ruhsatlandırmada belirtilen dezenfekte maddelerinin uygun koşullarda saklanıp saklanmadığına da baktıklarını anlatan Urla İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cenk Benli, her havuzda mesul müdürün yanısıra havuz operatörü ve can kurtaran bulunması gerektiğini belirtti. Havuz operatörünün 4 saatte bir havuzdaki değerleri panoya yazdığnı söyleyen Benli, vatandaşların bu panoya bakarak havuzdaki kimyasalların değerini görebildiğini ifade etti. Bir yıllık denetimlerde hem havuzun hijyeni hem de suyun kalitesi açısından kriterleri sağlayan havuzlara temiz havuz sertifikası verdiklerini belirten Dr. Cenk Benli, kullanıcıların bu havuzları güvenle tercih edebileceğini dile getirdi. Havuza girmeden önce mutlaka duş alınması gerektiğini hatırlatan Uzm. Dr. Cenk Benli, şunları söyledi:

havuz_tehlike_havuz_saglik

“Havuza girerken vatandaşlar hem kendi sağlıkları hem de diğer kullanıcıların sağlığı için girişte ve çıkışta duş almalıdır. Terli vücutla girmeleri klorla birlikte vücuda zarar verici bir reaksiyona neden olabilir. Duş alırken mutlaka sabun kullanılmalı. Su yutulmamalı, burun ve kulak tıkacı kullanılabilir. Ayrıca havuza girerken ayak dezenfektan havuzlarının kullanılmasını öneriyoruz.”


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Anahtar Kelimeler:
havuz tehlike

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