İnflamatuvar bağırsak hastalığı nedir? İnflamatuvar bağırsak hastalığı tedavisi nasıl gerçekleşir?

İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı (İBH)’nın kesin nedeni bilinmemekle birlikte sindirim sistemi kanalının yüzeyinde süreğen (kronik) inflamasyon olması durumudur. İnflamasyon (iltihap), sindirim kanalının yalnızca bir kısmında, örneğin kalın bağırsakta (kolonda) bulunabilir ancak ağızdan başlayarak anal kanala (makata) kadar sindirim kanalı boyunca herhangi bir yerde de ortaya çıkabilir. İBH genelde ülseratif kolit ve Crohn hastalığı olmak üzere iki ayrı tipte oluşur.
Hastalığın nedeniyle ilgili olarak yıllardır birçok teorinin ortaya atıldığına dikkat çeken, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Ziya Erzin, “Bunlardan bazılarının rafine şeker tüketimi, pastörize süt içilmesi ve besinlerin dondurulması olarak belirtilmekte ancak hastalığın nedeninin bu kadar basit olmadığı ve genetik altyapının hastalıkta önemli rol oynadığı düşünülmekte ve sonuç olarak bilim adamları bireysel genetik, bağışıklık sistemi ile çevrenin bir araya gelerek İBH’ya neden olduğuna inanmaktadırlar” dedi.
'ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DA GÖRÜLEBİLİR'
İBH’nın en dikkat çekici belirtileri arasında karın ağrısı, ishal, kanlı dışkılama, yüksek ateş, ağrılı bağırsak hareketleri ve kilo kaybına ek olarak bel ağrısı, eklem ağrıları, göz ve cilt ile ilgili bağırsak dışı yakınmaların da yer aldığını belirten Prof. Dr. Erzin, 15 ve 35 yaşları arası, İBH gelişimi riskinin en yaygın olduğu yaş aralığı olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Erzin sözlerine şöyle devam etti: “Bununla birlikte, 3 yaş civarındaki çocuklara da bu hastalığın teşhisi konulmaktadır. Teşhisin arttığı bir diğer yaş aralığı da 50-55 yaş aralığıdır”.
Prof. Dr. Yusuf Ziya Erzin ayrıca hastaların İBH teşhisi aldığında, tedavi ve takip için Gastroenteroloji uzmanına gitmesi gerektiğinin altını çiziyor.
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