Kanserle savaşta 'Propolisin antitümor' etkisi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Arı Teknokent firması BEE’O Arı Ürünleri kurucularından Aslı Elif Tanuğur’un, koordine ettiği proje ile İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü ve İstanbul Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Brezilya, Çin, Arjantin ve Türkiye’de üretilen propolislerin meme kanseri üzerine etkilerini araştırdı.
Tanuğur, çalışmanın sonucunda, Türkiye’de üretilen propolis, kanser hücreleri üzerine öldürücü bir etkide bulunurken sağlıklı hücrelere hiçbir zararın vermediğinin görüldüğünü söyledi. Tanuğur, bu durum, propolisin meme kanseri hücreleri üzerindeki etkisini kanıtladığını ifade etti.
Bee’o Arı Ürünleri Genel Müdürü ve Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur, bu sonuçla propolisin bu alanda kullanımının son derece önemli olduğunu ve artarak: “Yine bu projede, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, propolisin nar suyundan 80 kat daha fazla antioksidan madde içerdiği ve çok kuvvetli bir antioksidan olduğu ortaya çıktı. Propolisin kanser üzerine etkilerinin, içerdiği çok değerli antioksidan bileşenlerden kaynaklandığı bilimsel açıdan düşünülmekte, ayrıca Propoliste bulunan bazı antioksidan bileşenlerin başka herhangi bir gıda maddesinde bulunmadığı da bilinmektedir. Bu da propolisi çok özel kılmaktadır’’ dedi.
Tanuğur: "Propolisin, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladıkları çok güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip tamamen doğal bir arı ürünü olup arılar tarafından, kovandaki mikropları yok etmek ve kovanın sterilizasyonu için kullanıldığını belirterek, ‘’Propolis kovanda hangi görevi görüyorsa, doğru işlendiği takdirde insan vücudunda da aynı etkileri gösterir. Virüs ve bakterileri yok ederek vücudun hastalıklarla savaşmasına yardımcı olur. Çocuklar kreş, okul vb. kalabalık ortamlarda maruz kaldığı mikroplardan dolayı sık sık hasta olurlar. Propolis düzenli tüketildiğinde bağışıklığı güçlendirerek hastalanma sıklığının azalmasına yardımcı olur. Buna bağlı olarak antibiyotik kullanımını da azaltır. Propolis hem yetişkinler hem de çocuklar tarafından rahatlıkla tüketilebilir.’’
Propolisinin alerjen sınıfında bir ürün olmadığını belirten Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur, “Bal tüketebiliyorsanız propolis tüketmenizde de herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra, propolisin solunum sistemi rahatsızlıklarında, ağızda çıkan yaralar, aftlar, uçuklarda, mide bağırsak rahatsızlıklarında kullanım alanının bulunduğu ve kansere karşı etkilerinin olduğu yapılan bilimsel çalışmalar ile gösterilmiştir. Ayrıca, yapılan bilimsel çalışmalarda propolisin vücutta sağlıklı ve canlı hücre sayısını arttırdığı da ortaya konulmuştur.’’ (İHA)
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