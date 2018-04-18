'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

Kemiklerimiz sayesinde dik duruyor, yürüyor ve hareket ediyoruz. Kemiklerin sağlıklı ve güçlü olması tüm vücut için önem taşıyor. Bu nedenle kemik yapımızı sağlam tutmamız şart. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet İşyar “Kemik yapısını güçlendirmek ve kemik sağlığını korumak için vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri düzenli olarak almak, düzenli bir egzersiz programıyla kemikleri ve kasları çalıştırmak çok önemli” diyor. Ancak kemiklerimizi güçlendirelim derken bazı yanlışlara düşebiliyoruz. Doç. Dr. Mehmet İşyar, kaçınmamız gereken 5 yanlışı Mynet okurları için anlattı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

'ZATEN HEP AYAKTAYIM' DEYİP EGZERSİZ YAPMAK



Özellikle ev hanımları kendilerine egzersiz önerildiğinde “evin içinde hiç oturmuyorum sürekli ayaktayım” dese de, sürekli ayakta olup bir şeyler yapmak egzersiz yapmak anlamına gelmiyor. Kemik yoğunluğunu artırmak ve kemiklerimizi güçlendirmek için mutlaka egzersiz yapmak, sadece yürümekle yetinmemek gerekiyor. Düzenli egzersiz yapılmadığında kemiklerimiz üzerindeki baskıyı azalıyor ve bu durum kemiklerimizin daha güçsüz olmasına neden oluyor. Bu konudaki en değerli egzersiz tipi ise ağırlık antrenmanı. Çünkü ağırlık antrenmanları kasları geliştiriyor, kemiklerimiz baskıya maruz kaldığı için güçlenip yoğunluğu artıyor.