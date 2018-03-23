Kolestrl yüksekliğine dikkat!

Bu durum farklı şekillerde oluşur ve genellikle önlenebilir ya da tedavi edilebilir. Lipid (yağ) miktarının fazla olduğu bir kan, genellikle "hiperlipidemi" olarak adlandırılır. Kandaki kolesterol miktarlarının aşırı miktarı olarak tanımlanır.

Kan yağlarının yükselmesine neden olan faktörler nelerdir?



Yaş ve cinsiyet (erkekler için ≥45 yaş, kadınlarda ≥55 yaş, özellikle menopoz dönemi)

Sigara içilmesi

Yüksek lipoprotein varlığı (kanınızdaki yağ türü)

Genetik faktörler (aile geçmişi)

Yüksek tansiyon (≥140/90 mmHg)

Düzensiz beslenme

Hareketsiz yaşam

Obezite

Doymuş yağ ve trans yağ içeriği yüksek gıdaların tüketimi

Aşırı alkol tüketimi (yüksek trigliserid düzeyleri ile ilişkili)

Tip 2 diyabet

Tiroid bezinin az çalışması (hipotiroidizm)

Bazı ilaçlar: Östrojen, glukokortikoidler, doğum kontrol ilaçları

Kronik böbrek hastalığı

Kan yağlarının yüksekliğinin en yaygın türleri şöyledir:

Yüksek kolesterol (hiperkolesterolemi)

Yüksek trigliseritler (hipertrigliseridemi)

Kan yağlarının yüksekliğinin belirtileri nelerdir? Hiperlipidemi bazı hastalarda belirgin bir belirti vermeden de ortaya çıkabilir. Çoğu kez yapılan rutin bir kan testi sırasında fark edilir. Bunun yanı sıra hastalarda aşağıda belirtilen bulgular da görülebilir.