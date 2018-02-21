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Mardin’de Bab-ı Şifa Göçmen Sağlık Merkezi hizmete girdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.02.2018 15:14 | Son Güncelleme

Mardin’in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde Suriyelilere yönelik Bab-ı Şifa Göçmen Sağlık Merkezi hizmet vermeye başladı.Mardin Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Mardin Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde Suriyeli misafirlerimize yönelik ilimizde Sağlık Bakanlığı ile Avrupa Birliğinin ortak yürüttüğü göçmenlere yönelik birinci basamak Sağlık ve Danışmanlık hizmeti veren Artuklu ve Kızıltepe Bab-ı Şifa merkezleri hizmet vermeye başlamıştır.

Mardin’de Bab-ı Şifa Göçmen Sağlık Merkezi hizmete girdi

Mardin’in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde Suriyelilere yönelik Bab-ı Şifa Göçmen Sağlık Merkezi hizmet vermeye başladı.
Mardin Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Mardin Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde Suriyeli misafirlerimize yönelik ilimizde Sağlık Bakanlığı ile Avrupa Birliğinin ortak yürüttüğü göçmenlere yönelik birinci basamak Sağlık ve Danışmanlık hizmeti veren Artuklu ve Kızıltepe Bab-ı Şifa merkezleri hizmet vermeye başlamıştır. UNFPA İnsani Yardım Koordinatörü Dr. Selen Örs Reyhanioğlu, UNFPA İnsani Yardım Program Yöneticisi Fatma Hacıoğlu Sarıdağ, Echo Uzmanı Felix Ledger, Echo Uzmanı Dündar Yahnici ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ahmet Doğan yeni açılan bu merkezlerimizde incelemelerde bulunmuşlardır. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur” denildi.

Mardin’de Bab-ı Şifa Göçmen Sağlık Merkezi hizmete girdi

Mardin’de Bab-ı Şifa Göçmen Sağlık Merkezi hizmete girdi

Mardin’de Bab-ı Şifa Göçmen Sağlık Merkezi hizmete girdi

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