PAÜ'de yapay organ için çalışmalar başladı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Teknoloji Fakültesi'nin öğretim üyeleri, özellikle organ nakli bekleyen hastaların umudu olan yapay doku ve organ üretiminde temel oluşturacak araştırmalara başladı. Teknoloji Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Cem Gök ve Yrd. Doç. Dr. Yusuf Özcan, yapay organ üretiminde temeli oluşturacak biyo-malzemeleri laboratuvar ortamında üretti, yapay doku üretimi için de ilk çalışmaları başlattı.

PAÜ Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Cem Gök ve Yrd. Doç. Dr. Yusuf Özcan'ın çalışmalarını sürdürdüğü doğal ve biyouyumlu biyopolimerik malzemelerden elde edilecek yapay doku, organ ve doku nakli bekleyen birçok insanın sağlık problemlerine çözüm sağlayacak. Son birkaç yıl içinde özellikle bilim dünyasının yakından ilgilendiği ve geleceğin en önemli bilim alanlarından biri olacak yapay doku çalışmaları, PAÜ laboratuvarınlarda ele alınmaya başlandı.

Doç. Dr. Cem Gök, yapılan çalışmalarla hazırlanan ve özellikleri belirlenen biyopolimerik ve hidrojel yapıdaki biyo-malzemelerin, kök hücrelerin içine entegre edilebileceği bir iskelet yapısı oluşturarak yapay doku ve organ üretimi için kullanılabileceğini söyledi. Biyouyumlu ve vücut tarafından kabul edilebilen bir yapıda olan bu malzemelerin, fiziksel yapısı bozulmuş biyolojik dokular yerine kullanılabileceğini ve fonksiyonel özellikleri onarmaya yardımcı olacağını ifade eden Doç. Dr. Gök, "Şu anda başlangıç aşamasında olan ve uzun zaman alacak tam fonksiyonlu bir yapay doku üretmek için çalışmalar hızla sürdürülmektedir. Örneğin deri yandığında, yara aldığında, bir şekilde kaybedildiğinde biyolojik fonksiyonları gerçekleştirebilen, su geçirmeyen, dinamik yapıda vücudun sıcaklığını koruyabilen ve aynı zamanda kontrollü ilaç salınımı yapabilecek yapay deri ile vücudu enfekte edebilecek maddelerden korumak mümkün olabilecektir" dedi.

Elde edilen biyo-nano-kompozit malzemelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini PAÜ İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yaptıklarını belirten Doç. Dr. Gök, şunları söyledi:

"Kemik tümörü gibi çeşitli sebeplerle kaybedilen kemikler yerine, kemik greftleri (yama ya da ek) kullanılmaktadır. Ancak biyolojik esaslı olmayan malzemelerin kullanılması birçok ek problemlere neden olmaktadır. Özellikle metal implantlardan kaynaklı iltihaplanma, implant gevşemesi, aşınma ve korozyon gibi sorunlar, doğal ve biyouyumlu polimerik biyomalzemelerin kullanımı ile önlenebilecektir. Aynı zamanda implantların vücut tarafından yabancı cisim olarak algılanılması ve metal alerjisi sorunları çözülebilecektir. Metal implantlar yerine nano-hidroksiapatit, kallojen ve aljinat ile doğal malzemeler kullanılarak doğal kemik dokusunun mukavemetine ve özelliklerine sahip, aynı zamanda kolay üretilip elde edilebilen biyouyumluluğu yüksek yapay kemik ile yaşanılan birçok problem ortadan kalkacaktır. Günümüzde birçok insanın kanser, kaza veya yaralanmalar neticesinde vücut parçaları, doku ve organlarını kaybettiği düşünüldüğünde, doku ve organları hızlı ve seri bir şekilde üretebilecek bir teknolojinin varlığı çok önemli olmaktadır. Bu konu ile ilgili ülkemizde çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar sayesinde organ nakli bekleyen binlerce hastaya tedavi imkânı sunulmuş olacaktır."

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