Salihli Devlet Hastanesine yeni KBB uzmanı atandı

Salihli Devlet Hastanesine yeni Kulak Burun Boğaz uzmanı atandı. KBB Uzmanı Dr.Halil Emre Göğüs’ün atanıp, göreve başlamasıyla Salihli Devlet Hastanesi’ndeki KBB uzmanı sayısı da 4’e çıkmış oldu.

Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Gürsoy, 4’üncü KBB uzmanının göreve başlamasıyla, KBB olarak 3 poliklinikte hizmet vermeye başladıklarını söyledi. Salihli başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen hastalara en iyi hizmeti vermek için çaba harcadıklarını ifade eden Gürsoy, “Daha önce 3 KBB uzman hekimimizle hizmet verirken 4. uzman hekimimizin de göreve başlaması ile KBB 3 poliklinikte hizmet vermeye başladık. Salihli Devlet Hastanesi olarak, iyi ve kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Daha önceki dönemde özel bir hastanede görev yaptığı için Salihli’yi yakından tanıdığını belirten KBB Uzmanı Dr. Halil Emre Göğüs ise, “Tekrar Salihli’de göreve başlamaktan mutluyum. İnşallah uzun yıllar Salihli’de hizmet etmek istiyorum” dedi.