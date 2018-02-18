Şeker hastalığı körlüğe davetiye çıkarıyor

Şeker hastalarında sıklıkla görülen ve gözü olumsuz yönde etkileyerek görme bozukluğuna sebep olan diyabetik retinopatinin, tüm dünyada görme kaybının en büyük nedenlerinden biri olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, halk arasında “şeker körü” olarak da bilinen hastalığın, tedavi edilmediği durumlarda körlüğe davetiye çıkardığını kaydetti.

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, diyabetin göz hastalıklarını tetiklediğini söyledi. Şekerli gıda tüketiminin kan şekerinin yükselmesine sebep olduğunu belirten Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, “Kan şekerinin düzensiz seyretmesi, ani kan şekeri yükselmesi veya düşmesi, retinanın bozulmasını ve retinopati hastalığının ilerlemesine neden oluyor” dedi. Retinopati görülme sıklığının yaşla doğru orantılı olarak yükseldiğini hatırlatan Asena, şeker hastalarını dikkatli beslenmeleri konusunda uyardı.

Özellikle misafirliklerde gıda tüketiminin arttığının altını çizen Asena, “Örf ve adetlerimiz gereği misafirliğe gidilen evde ikram edilen bir şeyi reddetmek ayıp karşılanabiliyor. Vatandaşlarımız da bunu bildiğinden beslenmesine dikkat edemiyor ve ölçüyü kaçırabiliyor. Böyle durumlarda, ev sahibinin bu konuda anlayışlı olması, şeker hastasının da bilinçli davranması gerekiyor” diye konuştu.

Diyabetik retinopatide hastaların çoğunlukla görme bozukluğu şikayetiyle kendilerine başvurduğunu belirten Asena, düzenli muayenelerin yapılması durumunda, diyabetik retinopatinin kontrol altına alınarak seyrinin yavaşlatılabileceğini söyledi.