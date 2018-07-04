"Sıcak hava beyin kanaması riskini artırıyor"

İZMİR (AA) - EFSUN YILMAZ - Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Yoğun Bakım Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hadiye Şirin, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının, özellikle tansiyonu yüksek kişiler, kalp hastaları için uyarı niteliği taşıdığını belirterek sıcak havaların beyin kanaması riskini artırabildiğine dikkati çekti.

Şirin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ani başlayan çok şiddetli bir baş ağrısının ardından bilinç bozukluğu, bulantı, bir tarafta güçsüzlük, konuşma bozukluğu, dengesizlik, görme problemi gibi belirtilerin beyin kanamasına işaret ettiğini vurgulayarak, bu belirtiler görüldüğünde 112 Acil Servis ekipleriyle bağlantı kurmanın ve en kısa sürede hastaneye ulaşmanın hayati önem taşıdığını kaydetti.

Şirin, beyin kanaması görülme sıklığının 100 bin kişide 10 olduğunu, tansiyon kontrolü yetersiz ya da eğitim düzeyi düşük toplumlarda bu oranın yükseldiğini dile getirdi.

Beyin kanaması için 65 yaş üstü kişilerin risk altında olduğunu ancak son yıllarda genç hastalarda da bu rahatsızlığın artış gösterdiğini ifade eden Şirin, "Beyin kanaması için alt yaş sınırı yok, yenidoğan bebeklerde bile belirli nedenlerle beyin kanaması görülebilir. Sıcak hava koşulları da bunu kolaylaştırabilir." dedi.