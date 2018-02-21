Silvan’da, ‘Ergen sağlığı bilinçlendirme’ eğitimi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, "Ergen sağlığı bilinçlendirme” eğitimi düzenlendi.

Silvan Belediyesi tarafından Vatan Ortaokulu’nda gerçekleştirilen "Ergen Sağlığı Bilinçlendirme" programda Silvan Halk Sağlığı uzmanı Dr. Ayşe Çelik bilgilendirme yapıldı. Halk Sağlığı uzmanı Dr. Ayşe Çelik, "Ergenlik döneminde fiziksel ve psikososyal gelişim ile hijyen konularını işledik. Çocuklarımızın Ergenlik döneminde yaşadıkları olumsuzlukları bu eğitimlerle daha bilinçli hareket edeceklerdir. Bu çalışmalarımız tüm ortaokullarda devam edecektir" dedi.

Vatan Ortaokulunda düzenlenen programın sonunda öğrencilere, belediyenin katkılarıyla hazırlanan hijyen paketi hediye edildi.