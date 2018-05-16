Son 25 yılda yaşam süresi beklentisi nasıl değişti?

195 ülkede kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor. Rusya'da bu fark 11 yılı buluyor. Etiyopyalılar 1990'a kıyasla 19 yıl daha fazla yaşıyor. En uzun yaşam süresine sahip ülkelerdeki insanlar en düşük olanlardan 34 yıl daha fazla yaşıyor.

Bunlar BBC'nin yaşam süresi beklentisi cetvelindeki bulgulardan bazıları. Bu cetvelde kullanılan bilgiler Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme (Institute of Health Metrics and Evaluation, IHME) tarafından hazırlanan Küresel Hastalık Yükü verilerinden yararlanılmıştır.

1. Daha uzun yaşıyoruz

Yaşam süresi küresel çapta 1990'a kıyasla yedi yıl arttı. Bu, her üç buçuk yılda bir yıl artışa tekabül ediyor. Yüksek gelire sahip ülkelerde kalp hastalıklarından ölümlerin azalması ve düşük gelirli ülkelerde çocuk ölümlerinin azalması gibi nedenlerle insanlar artık daha uzun yaşıyor.

Yaşam süresinin artmasında daha gelişkin sağlık hizmetleri, hijyen, tıp ve hastalıkların tedavisi konusundaki gelişmeler de etkili oldu.

Sağlıklı geçirilen yaşam süresinde de 6,3 yıllık artış kaydedildi. Ancak dünyada bu alanda görülen artış yavaşlamaya başladı.