Tedaviden kaçmayın! Sonuçları ciddi!

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yasir Gözü makat etrafında meydana gelen perianal apse hakkında bilgi vererek tedavi sürecini anlattı.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yasir Gözü makat etrafında meydana gelen perianal apse hakkında bilgi verdi. "Anal kanal çevresinde şişlik, ağrı, kızarıklık, titreme, ateş şikayeti olan kişilerde anal apse, fistül akla gelmelidir. Anal apse zamanında ve yeterli tedavi uygulanmaz ise ciddi problemlere sebep olur." diyen Op. Dr. Gözü'nün yazısı şu şekilde: Makatta apse şikayeti olan hastalarda apse tedavisi sonrası hastaların yaklaşık %40 kadarında daha sonra makat fistülü (anal fistül) gelişmektedir. Perianal apse , anüs kanalı içindeki küçük salgı bezinin bakteri ile enfekte olması veya tıkanmasıyla meydana gelen akut enfeksiyondur. Daha önceden geçirilmiş hastalık sebebiyle bu salgı bezlerinin kanallarına giren bakteriler bu bezlerde enfeksiyon oluşmasına neden olur ve sonrasında salgı bezleri makat kanalını tıkar ve perianal apse oluşur. Bazı kişilerde ise perianal apse oluşumunda altta yatan başka nedenler vardır. Bu nedenler şöyle sıralanmıştır; -Kalın bağırsak iltihabı -Uzun süren ishal -Crohn hastalığı

-Anal bölge kanserleri -Aşırı kilolu olmak -Şeker hastalığı -Yabancı maddeler -Bağışıklık sistemindeki zayıflık - Radyoterapi -Anal bölgede yara -Travma -Makat bölgesinin tahriş olması -Basur, fissür, fistül gibi ameliyatlar geçirmek gibi nedenler sıralayabiliriz. Erkeklerde daha fazla olmak üzere orta ve ilerleyen yaşlarda daha fazla görülür. Çocuk ve ergenlik döneminde bu durum oldukça düşüktür. Perianal apse belirtileri ise ; -Anal bölgesinde kızarıklık, -Anal bölgede yanma, -Anal bölgede şişlik ve şiddetli ağrı , -Üşüme ve titreme, -Anal bölgede iltihap, -Makat çevresinde kaşıntı, -Yüksek ateş olduğu zaman ciddi bir sorun olduğunu bilmek ve acilen hekime başvurmak gerekir. Anüs çevresinde kaşıntı ve iltihap olması hasta üzerinde halsizliği ortaya çıkarır. Apsenin kendi kendine boşalması akıntıya sebep olmaktadır. Boşalan akıntı iç çamaşırı kirletmeye ve kötü kokuya neden olmaktadır. Anal kanal rahatsızlıkların belirtileri birbirlerine çok benzemektedir. Fakat doğru tanı ve tedavi olmak için hekim muayenesi fazlasıyla önemlidir. Bu bölgenin genel özelliği nedeniyle hastalar doktora gitmekten utanır ve kulaktan dolma kullandığı kremler, eczaneden aldıkları ilaçlar ile şikayetleri giderme çabası içine girerler. Fakat çok sık karşılaşılan bu durum gereksiz zaman kaybının yanında önemli hastalıkların geç teşhis edilmesine neden olmaktadır. Perianal apse problemi yaşayan kişiler bu sorunu yaşarken kulaklarını dış uyaranlara kapatmalı, nasıl olsa geçer düşüncesini bir kenara bırakıp, uzman hekime başvurmaları gerekir. Önemsenmeyen hastalığın tedavisi daha da zor bir yola girmesine neden olacaktır.